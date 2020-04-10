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10.04.2020 13:03
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Воронеже впервые пересадили сердце

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В кардиохирургическом центре Воронежской областной больницы № 1 впервые в регионе проведена операция по трансплантации сердца.

Пациентом стал 41-летний житель Воронежа, долгое время страдавший сердечной недостаточностью после гриппа. Последние полгода мужчина провел в стационаре и прогнозы врачей были неутешительны - мужчина мог умереть, сообщили в правительстве региона.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В операционной работала бригада из 30 с лишним специалистов разных профилей: кардиохирургов, трансплантологов, хирургов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов, УЗИ-диагностов, специалистов функциональной и лабораторной диагностики, медицинских сестер. На постоянной связи с воронежскими врачами были коллеги из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Сложнейшая операция длилась более пяти часов.

- Пациент чувствует себя хорошо. Он уже выписан из стационара и вернулся домой, - рассказали в пресс-службе правительства.

К операции по пересадке сердца в ВОКБ-1 готовились более пяти лет. Специалисты прошли несколько стажировок и повышали квалификацию в ведущих федеральных клиниках: национальных медцентрах имени Бакулева В. И. Шумакова.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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