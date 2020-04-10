Глава Приамурья отдал свою зарплату на борьбу с COVID-19

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял решение перечислить одну ежемесячную зарплату для противодействия коронавирусной эпидемии.

"Я сам перечислил на счет свою заработную плату. И попрошу об этом своих друзей. 14 апреля, в мой день рождения, я хочу, чтобы для меня подарок был именно такой - взнос в наш добровольный фонд борьбы с коронавирусом",- написал Василий Орлов на своей странице в Instagram.

Буквально за сутки после губернаторского призыва в адрес фонда поступило три миллиона рублей.

Глава региона подчеркнул, что счет открыт для представителей крупного бизнеса, промышленников и тех, кто в состоянии помочь медикам и волонтерам.

"Мы не побираемся и не собираем с миру по нитке. В резервном фонде областного правительства есть 250 миллионов рублей, но если люди хотят оказать помощь, то нужно предоставить им такую возможность. Именно поэтому был создан единственный расчетный счет", - отметил губернатор.

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