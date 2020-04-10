В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения

Власти 56 российских регионов смягчили введенные ранее ограничения, связанные с распространением нового коронавируса. В частности, работу возобновили социально важные организации - многофункциональные центры, службы занятости, нотариальные и страховые компании. Открылись химчистки и магазины, продающие стройматериалы и садовый инвентарь. Об этом пишет ТАСС.

Вводятся послабления и для населения. Например, жители Приморского края, Архангельской области, Алтайского края могут беспрепятственно ездить на дачу и находиться в самоизоляции там. В Хакасии разрешили гулять с детьми недалеко от дома, а в Удмуртии ведущие здоровый образ жизни граждане могут совершать пробежки, соблюдая дистанцию.

Но есть регионы, где усилили меры по предотвращению распространения COVID-19 . Власти Башкирии, где только у 22 человек выявлен коронавирус, запретили пожилым людям старше 65 лет выходить из дома в определенные часы. В Якутии режим полной самоизоляции распространили еще на два района. В Чувашии и Оренбурге ввели обязательную самоизоляцию для приезжающих из-за рубежа граждан.

Напомним, из-за сложной эпидситуации во всем мире в России все дни до 30 апреля были объявлены нерабочими. При этом глава государства Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом должны быть достаточными, но не разрушительными для экономики.