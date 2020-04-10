Новости

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса 08:25
Суперкомпьютер показал, что "пневмония вейперов" схожа с коронавирусом 08:18
Как подготовить автомобиль к долгому простою 08:11
Биологи доказали, что "запах дождя" является приманкой 08:11
В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения 08:10
На поддержку свердловских медиков нашли дополнительные средства 08:09
В Хабаровске частично обрушился жилой дом 08:08
Учителя 40 тысяч школ России проведут Гагаринский урок онлайн 07:55
103-летняя итальянка рассказала, как справилась с коронавирусом 07:45
Вывозной рейс Хабаровск-Сеул для дальневосточников вновь отложили 07:44
Глава Приамурья отдал свою зарплату на борьбу с COVID-19 07:40
Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19% 07:37
Советник Трампа рекомендовал навсегда забыть о рукопожатии 07:32
В Приморье до 30 апреля запретили охоту 07:20
В Лондоне умер врач, предупредивший Джонсона об опасности коронавируса 07:18
Внезапные учения минометных подразделений провел лидер КНДР 07:05
Расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье срочнику продлили арест 07:00
На продажу выставили редкий G-Class со скамейками в багажнике 07:00
Количество смертей от коронавируса в мире превысило 95 тысяч 06:44
В Бурятии выявлен еще один заболевший COVID-19 06:43
В Приамурье отремонтировали отделение реанимации инфекционного госпиталя 06:35
В Якутии зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом 06:13
Видео: Забайкальцы сняли клипы в поддержку врачей во время пандемии 06:03
В Мексике от коронавируса скончались две беременные женщины 06:01
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 05:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 08:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения

Власти 56 российских регионов смягчили введенные ранее ограничения, связанные с распространением нового коронавируса. В частности, работу возобновили социально важные организации - многофункциональные центры, службы занятости, нотариальные и страховые компании. Открылись химчистки и магазины, продающие стройматериалы и садовый инвентарь. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости
Путин выяснил, как работают предприятия ОПК в условиях карантина

Вводятся послабления и для населения. Например, жители Приморского края, Архангельской области, Алтайского края могут беспрепятственно ездить на дачу и находиться в самоизоляции там. В Хакасии разрешили гулять с детьми недалеко от дома, а в Удмуртии ведущие здоровый образ жизни граждане могут совершать пробежки, соблюдая дистанцию.

Но есть регионы, где усилили меры по предотвращению распространения COVID-19 . Власти Башкирии, где только у 22 человек выявлен коронавирус, запретили пожилым людям старше 65 лет выходить из дома в определенные часы. В Якутии режим полной самоизоляции распространили еще на два района. В Чувашии и Оренбурге ввели обязательную самоизоляцию для приезжающих из-за рубежа граждан.

Напомним, из-за сложной эпидситуации во всем мире в России все дни до 30 апреля были объявлены нерабочими. При этом глава государства Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом должны быть достаточными, но не разрушительными для экономики.

Общество Власть Президент Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Волга-Кама ДФО Приморский край СЗФО Архангельская область СФО Алтайский край СФО Хакасия ПФО Башкортостан Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин снял с должности замглавы МВД
Шойгу просит чешского коллегу передать РФ снесенный памятник Коневу
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Росавиация составила график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ