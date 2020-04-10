В Хабаровске частично обрушился жилой дом

В Хабаровске часть ветхого жилого дома по улице Зои Космодемьянской, 22 обрушилась прямо на глазах у жильцов. Рухнула опора в подвальном помещении здания, из-за чего второй этаж буквально "сложился" на первый.

Люди успели покинуть квартиры, к счастью, никто не пострадал.

- По информации моих коллег, это здание межведомственная комиссия дважды признавала аварийным. Однако люди якобы не хотели расселяться. Разберемся в этом вопросе. Так или иначе, дал ряд поручений, - рассказал мэр города Сергей Кравчук.

Он добавил, что в первую очередь людей должны разместить во временном жилье и обеспечить всем необходимым.

По факту обрушения проверку проводит городская прокуратура.

- В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению органами местного самоуправления жилищных прав граждан, - сообщила старший помощник прокурора края Анна Исаева.