В Якутии зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом

В Якутии зафиксировано еще три новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб республики.

Инфекция подтвердилась у жителя Ленска и у двух человек в Алдане. Сейчас они лечатся в инфекционных отделениях районных больниц. Все трое с момента возвращения домой находились на самоизоляции. Контактировавшие с ними люди сдадут анализы.

Отмечается, что по решению главного санитарного врача России, Якутия получила право самостоятельно верифицировать диагнозы заболевших, не направляя их в Новосибирск.

Всего в регионе у 19 пациентов диагностирован COVID-19. 10 человек уже выздоровели. За прошедшие сутки в субъекте было проведено 918 проб.