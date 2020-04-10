В Приамурье отремонтировали отделение реанимации инфекционного госпиталя

В городской больнице Благовещенска завершен ремонт резервной реанимации, развернутой на базе инфекционного госпиталя. Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, это сделано в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

-Персонал уже начал готовить помещение к установке медоборудования. Реанимацию, рассчитанную на 12 коек, оснастят мониторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и шприцевыми дозаторами. В целом, госпиталь по необходимости сможет принять до 300 человек, - рассказал главный врач учреждения Александр Сучков.

В Амурской области зарегистрировано четыре больных COVID-19. Одна женщина выздоровела, три человека проходят лечение в областной инфекционной больнице. Состояние их здоровья удовлетворительное и не вызывает опасения докторов. Лабораторные исследования на коронавирус прошли 2 713 человек.

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