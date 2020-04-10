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10.04.2020 04:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье распространили фейк о заболевании старателей COVID-19

Текст: Артем Красиков

В Амурской области началась доследственная проверка о размещении в интернете недостоверной информации, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Вводится наказание за распространение фейков о коронавирусе

"В региональных СМИ появились публикации о том, что в соцсетях распространены сведения о закрытии рудника одной из золотодобывающих компаний якобы в связи с тем, что несколько человек заболели коронавирусом", - отмечается в сообщении.

В рамках проверки следователи установят автора фейка для привлечения его к ответственности. Злоумышленнику грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Распространение коронавируса COVID-19

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