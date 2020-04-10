В Приамурье распространили фейк о заболевании старателей COVID-19

В Амурской области началась доследственная проверка о размещении в интернете недостоверной информации, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В региональных СМИ появились публикации о том, что в соцсетях распространены сведения о закрытии рудника одной из золотодобывающих компаний якобы в связи с тем, что несколько человек заболели коронавирусом", - отмечается в сообщении.

В рамках проверки следователи установят автора фейка для привлечения его к ответственности. Злоумышленнику грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.