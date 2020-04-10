В Приморье до 30 апреля запретили охоту

Губернатор Приморья своим постановлением до 30 апреля запретил в регионе охоту. Документ размещен на сайте краевого правительства в разделе правовой информации.

В постановлении, в частности, говорится следующее: "Установить запрет на проведение охоты в целях осуществления любительской и спортивной охоты в отношении всех видов охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Приморского края до 30 апреля 2020 года".

В феврале Россельхознадзор в связи с распространением коронавируса предложил регионам временно, до выяснения путей, способов распространения инфекции, рассмотреть вопрос о приостановке любительской и спортивной охоты на животных, в том числе контактирующих с летучими мышами, пресмыкающимися.

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