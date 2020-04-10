Видео: Забайкальцы сняли клипы в поддержку врачей во время пандемии

Слова благодарности медикам сейчас готовы сказать многие люди. В их числе писатели, музыканты и журналисты из Забайкальского края. В поддержку врачей они решили записать два музыкальных клипа.

"Медицинские работники оказались на передовой в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Кто-то говорит им простое "спасибо", а творческие умы подходят к поддержке медиков креативно", - объяснили этот порыв в пресс-службе министерства культуры региона.

Коллектив краевой филармонии имени О.Л.Лундстрема для своего музыкального обращения выбрал песню "Ангелы в белых халатах". Ее проникновенно исполнил солист Максим Среда. В видео добавили кадры из рабочих будней врачей, которые периодически сменялись изображением певца.

Такую же схему построения видеоряда использовали и во втором ролике. Создать его помогли сотрудники местного телеканала, поделившиеся своими архивными кадрами, композитор Анатолий Соколов, написавший музыку, и врач-хирург высшей категории, депутат краевого заксобрания Алексей Саклаков, сочинивший слова. Исполнили композицию под названием "На Калиновом мосту" артисты муниципального театра песни и танца "Забайкалье".

"В сложившейся обстановке врачи заслуживают особой благодарности и самых теплых слов. Медицинские работники находят силы трудиться, не покладая рук в опасных условиях, спасая жизни своих пациентов. Искусство и культура всегда поддерживают боевой дух в разных обстоятельствах, на любой передовой", - отметила министр культуры региона Татьяна Цымпилова.

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