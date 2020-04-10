В Чувашии планируют создать производство современных тракторов

В Чувашии могут создать новое производство тракторной техники малой и средней мощности в рамках специального инвестиционного контракта.

Вопрос об этом врио главы республики Олег Николаев в режиме видеоконференции обсудил с представителями федеральных министерств промышленности и торговли, экономического развития, сельского хозяйства.

По словам Николаева, региона крайне заинтересован в реализации проекта.

- У нас имеется вся необходимая инфраструктура: начиная с производственных мощностей и заканчивая системой образовательного процесса - как высшего, так и среднего профессионального образования. Мы готовы разговаривать на предмет предоставления преференций в рамках функционирования особых экономических зон и индустриальных парков. Готовы обсуждать дополнительные преференции по местным налогам в рамках специнвестконтрактов, - заявил врио главы Чувашии.

Создание нового производства прорабатывается в рамках задач правительства РФ по развитию отечественных технологий и компетенций в области производства сельскохозяйственной техники малой и средней мощности. Проект предполагает выпуск современных тракторов с возможностью цифровизации и использования различного навесного оборудования. По планам, объем реализации может составлять более пяти тысяч машин в год.

В Чувашии в настоящее время работает тракторостроительное предприятие, оно обладает необходимыми производственными возможностями для замены устаревших моделей техники такого класса.

Замглавы министерства промышленности и торговли РФ Александр Морозов отметил, что его ведомство в целом поддерживает предложенный проект.

- Есть моменты, которые необходимо дополнительно проработать со стороны инвестора, но в целом мы, конечно, проект поддержим. Видим важность и потенциал заявленного проекта, знаем с хорошей стороны республику, - сказал замминистра.

Олег Николаев со своей стороны выразил готовность оказать необходимое содействие и обеспечить координацию республиканских органов власти в интересах создания нового производства.