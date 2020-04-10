В Чувашии планируют создать производство современных тракторов

Новости

В Пскове сотрудник городской больницы заразился COVID-19 19:06
На Кубани вспыхнул новый крупный лесной пожар 19:04
В Пятигорске суд арестовал мужчину, взявшего в заложники детей 18:57
Ретейлеры начнут сообщать о передвижении табачной продукции онлайн 18:56
Haval начал выпуск "убийцы "Патриота" на заводе в Тульской области 18:55
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии 18:52
В Крыму ввели "московские" штрафы за нарушение самоизоляции 18:45
Названа дата саммита глав государств ЕАЭС - 14 апреля 18:43
Абрамченко: Дефицита имбиря и лимона в России не ожидается 18:42
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля 18:30
В Саранске из-за зараженного студента закрыли на карантин общежитие 18:27
Сотни колумбийцев нарушили карантин из-за похорон мафиози 18:19
Находка во Франции перевернула представление о неандертальцах 18:18
Петербургский путешественник умер в лесу, отравившись кувшинкой 18:17
В Галлии найдена фляга легионера с "тайным зельем" 18:17
На российско-белорусской границе появились санитарные фильтры 18:11
Жители Кенозерья восстановили 100-метровый мост между деревнями 18:11
Названы самые популярные и необычные имена детей в Москве 18:06
Телеведущий Дмитрий Борисов отвечает на вопросы "Российской газеты" 18:00
В мордовском селе от пала сухой травы сгорело 11 домов 17:55
Новак призвал соблюсти баланс интересов потребителей и производителей 17:33
Новый фильм Скорсезе может выйти на сервисах Apple или Netflix 17:33
В Заполярье осудили банду несовершеннолетних воров 17:27
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в апреле 17:25
Выздоровевшие от COVID-19 белорусы согласились стать донорами 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 18:51
Проект: В регионах

В Чувашии планируют создать производство современных тракторов

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии могут создать новое производство тракторной техники малой и средней мощности в рамках специального инвестиционного контракта.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Вопрос об этом врио главы республики Олег Николаев в режиме видеоконференции обсудил с представителями федеральных министерств промышленности и торговли, экономического развития, сельского хозяйства.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В инвестпрограмму Чувашии включат новые объекты

По словам Николаева, региона крайне заинтересован в реализации проекта.

- У нас имеется вся необходимая инфраструктура: начиная с производственных мощностей и заканчивая системой образовательного процесса - как высшего, так и среднего профессионального образования. Мы готовы разговаривать на предмет предоставления преференций в рамках функционирования особых экономических зон и индустриальных парков. Готовы обсуждать дополнительные преференции по местным налогам в рамках специнвестконтрактов, - заявил врио главы Чувашии.

Создание нового производства прорабатывается в рамках задач правительства РФ по развитию отечественных технологий и компетенций в области производства сельскохозяйственной техники малой и средней мощности. Проект предполагает выпуск современных тракторов с возможностью цифровизации и использования различного навесного оборудования. По планам, объем реализации может составлять более пяти тысяч машин в год.

В Чувашии в настоящее время работает тракторостроительное предприятие, оно обладает необходимыми производственными возможностями для замены устаревших моделей техники такого класса.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии усилят обратную связь органов власти с жителями

Замглавы министерства промышленности и торговли РФ Александр Морозов отметил, что его ведомство в целом поддерживает предложенный проект.

- Есть моменты, которые необходимо дополнительно проработать со стороны инвестора, но в целом мы, конечно, проект поддержим. Видим важность и потенциал заявленного проекта, знаем с хорошей стороны республику, - сказал замминистра.

Олег Николаев со своей стороны выразил готовность оказать необходимое содействие и обеспечить координацию республиканских органов власти в интересах создания нового производства.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия - путь к успеху

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Анна Попова: Иммунитет к коронавирусу имеют только 3% россиян
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
СФ предложит изменения в законодательство с учетом опыта борьбы с COVID-19
Тест на коронавирус можно будет сделать за 15-20 минут
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах