В Ижевске больницу и поликлинику закрыли на карантин по коронавирусу

В Ижевске закрыли на карантин городскую клиническую больницу №1. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

У двух больных, которые там находились с диагнозом пневмония, выявили коронавирус. Госпитализировать людей до снятия карантина в эту больницу не будут. Также в Ижевске закрыли на карантин Ижевскую городскую поликлинику №2. Через нее проходили пациенты, которых потом госпитализировали в первую городскую больницу.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 11 случаев коронавируса. Три человека уже выздоровели, восемь еще находятся на лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице.

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