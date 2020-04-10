В Казань самолетом из Китая доставили 5,8 миллионов медицинских масок

В международный аэропорт Казань 10 апреля прибыл из Китая грузоподъемный самолет "Руслан". Он доставил в Татарстан 5,8 миллионов медицинских масок, линии для их производства и изолированные боксы для транспортировки больных.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она уточнила, что оборудование установят в Казани и Нижнекамске. На линиях будут выпускать более 15 миллионов изделий в месяц. Это позволит максимально сократить дефицит масок в республике.

Доставку масок и оборудования из Китая организовала компания "Татнефть".

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