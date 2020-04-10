В Казани создали систему проверки справок для проезда на работу

В Казани подготовили к запуску новую систему для проверки подлинности справок от работодателей, позволяющих перемещаться по городу. Необходимость в этом появилась в первые же дни начала самоизоляции граждан. В интернете можно было найти объявления о продаже разрешений для передвижения по городу от разных юридических лиц, средняя стоимость которых составляла полторы тысячи рублей. В Татарстане уже возбуждено несколько уголовных дел за подделку таких документов.

Муниципалитет города разрабатывает новый сервис совместно с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ и уже сегодня проходит тестирование. По замыслу, работодатели должны будут направить электронное сопроводительное письмо, указав серии и номера паспортов работников, наименование и ИНН юридического лица для подтверждения возможности передвижения сотрудников организации и включения их в специальный реестр. В случае, если человека останавливает сотрудник правоохранительных органов, можно будет быстро проверить, внесены ли его данные в реестр.

В пресс-службе мэрии подтвердили корреспонденту "РГ", что уже сегодня в эту базу вносятся данные сотрудников муниципальных предприятий, ЖКХ, водоканала и иных служб чтобы посмотреть, как сервис может работать с большим объемом данных. Пока никакой юридической силы эта платформа не обладает, но по мнению чиновников муниципалитета, подобное решение может решить проблему с поддельными справками. Теперь слово за Минцифрой РТ, насколько они посчитают этот сервис целесообразным.

- Всех "умников", которые хотят заработать на поддельных справках, нагреть руки в такое непростое время, нужно остановить, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, режим самоизоляции для всех граждан в Татарстане стартовал с 30 марта. Он не распространяется на работников ряда предприятий непрерывного цикла, куда входят сотрудники больниц, аптек, продовольственных магазинов и других организаций, выполняющих жизненно важные функции. Для того, чтобы отправиться на работу, от работодателя такие граждане должны получить специальную справку.