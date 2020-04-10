В мордовском селе от пала сухой травы сгорело 11 домов

В результате крупного пожара, вспыхнувшего в селе Ирсеть Старошайговского района, сгорело одиннадцать нежилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщило Главное управление МЧС по региону, ЧП произошло на улице Центральной. Причиной пожара послужило горение сухой травы.

Локализовать пламя огнеборцам удалось в 14 часов 15 минут. Общая площадь возгорания составила около 40 гектаров.

- Местные жители и дачники помогали в тушении подручными средствами, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Пострадавших нет, эвакуация населения не проводилась.

Напомним, что в связи с участившимися пожарами в республике введен особый противопожарный режим.