Для перевозки больных COVID-19 используют специальные носилки-боксы

Скорая помощь человеку непосвященному всегда напоминает муравейник: все происходит очень быстро, все куда-то бегут, машины подъезжают и отъезжают... Но стоит вникнуть - и станет ясно, что этот механизм работает четко, как швейцарские часы.

Наверное, поэтому никаких принципиальных изменений в работе иркутской "скорой" из-за коронавируса не произошло - сформированы три специальные бригады, выезжающие на "рискованные по вирусу" вызовы.

- Мы работаем в режиме повышенной готовности, - сообщил главный врач станции Александр Маньков. - 62 бригады оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь на огромной территории города Иркутска и Иркутского района. И три из них - специализированные, которые работают по условно инфицированным пациентам. Базируются эти бригады на подстанциях в Ленинском, Свердловском и Правобережном округах областного центра.

К категории "условно инфицированных" причислены люди, находящиеся на самоизоляции - вернувшиеся из заграничных поездок, контактировавшие или проживающие совместно с ними родные и близкие, транзитные пассажиры, живущие сейчас на карантине в обсерваторах. А с 6 апреля и авиапассажиры, прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга и других неблагополучных по COVID19 регионов.

Но очевидно, что работы у "скорой" прибыло. По словам главного врача, общее количество вызовов в сутки обычно от 600 до 700. В нынешней ситуации в отдельные дни бывает 1000 и более звонков с просьбами о помощи.

Как принимают вызов

Оперативный отдел "скорой" работает по привычной схеме - одна бригада принимает входящие звонки, другая - распределяет и по бригадам. Между ними - главный врач смены, он принимает решения, кто куда поедет. Ровный гул голосов не смолкает ни на минуту. И в этом потоке информации очень важно выявить пациентов, требующих особого внимания.

- Тщательный сбор анамнеза начинается именно здесь, - комментирует заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Михаил Козиев. - Вопросы, где и когда бывал-отдыхал, задаются теперь любому пациенту. Также уточняется симптоматика недомогания: температура, наличие одышки, кашля. И даже если человек сломал ногу, а в анамнезе недавнее путешествие в Таиланд - к нему тоже приедет спецавтомобиль и доставит в соответствующее лечебное учреждение.

"Космонавт" спешит на помощь

- Все специализированные бригады правильно экипированы, - подчеркнул Михаил Козиев. - Фельдшеры и водители обязательно в противочумных костюмах, респираторах, очках и специальной обуви. По инструкции положено надевать две пары перчаток. А в машине есть абсолютно все, чтобы была не только возможность помочь пациенту в пути, но и, в случае необходимости, доставить инфицированного COVID-19 в специализированное медицинское учреждение. Все - это дефибриллятор, кислород, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, баллон антисептика плюс апгрейд - специальные носилки-боксы, предназначенные для перевозки больных, зараженных опасными инфекциями.

Фельдшер Евгений Мерлин легко выкатывает из салона с виду громоздкие носилки, к которым и прикреплен ярко-красный "саркофаг" с многочисленными "иллюминаторами".

- Бокс герметичный, закрывается на молнию, - поясняет он. - А это не окошки, а манипуляторы. Видите, перчатки внутри. Снаружи, без риска инфицирования врач может оказать помощь больному, поправить, к примеру, катетер или трубку ИВЛ.

Учились безопасности

В процессе подготовки специализированных бригад скорой медицинской помощи персоналу станции пришлось очень многому научиться.

- Надеть противочумный костюм - это еще полдела, мы много тренировались, - делится главный фельдшер Ольга Хребтова. - Главное - правильно и безопасно его снять, вернувшись с выезда. Это делается сверху вниз, так, чтобы комбинезон не соприкасался с открытыми участками кожи. Потом вся спецодежда отправляется на утилизацию как особо опасные отходы.

160 раз за полтора месяца выехали иркутские специализированные бригады скорой помощи к своему непростому и опасному контингенту. Но если эпидемическая ситуация ухудшится, количество спецбригад может быть увеличено.

Зарплату подняли в два раза

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об увеличении в два раза средней зарплаты медработникам Приангарья, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом, или находятся в группе риска. Указ вступил в силу с 1 апреля.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.