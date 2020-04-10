Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области, накануне вечером один из заключенных, находящийся за нарушение правил в штрафном изоляторе, отказался от личного обыска и начал призывать других осужденных к противоправным действиям.

Те разбили камеры видеонаблюдения и нанесли себе порезы, а затем напали на одного из сотрудников ИК.

Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Заключенным также оказали медицинскую помощь.

Ситуацию удалось взять под контроль, однако сегодня, по данным источника ТАСС, в колонии был совершен поджог и начался пожар - одно из зданий охвачено огнем.

Следственный комитет проводит проверку инцидента, возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.