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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Видео: Алтайский "фермер" декламирует Короля Лира

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Селянин, выйдя с вилами из коровника, читает наизусть знаменитый монолог Короля Лира из трагедии Шекспира. Актеры Михайловского театра, получивший звание "народный" в 1966 году, решили в период самоизоляции "пойти в народ" - общаться со своими зрителями через Instagram. Идею подала режиссер театра Оксана Афанасьева.

- Сейчас такое время, что нам всем надо сидеть дома, - обратилась к землякам Оксана Владимировна. - Жаль, что в ближайшее время мы не можем увидеть своих любимых зрителей. Но мы решили не терять время даром - предлагаем вам найти время, чтобы познакомиться поближе с нашими актерами. Они настоящие самородки. Давайте не обмениваться чьими-то чужими сюжетами, а общаться друг с другом, видеть глаза знакомых людей. Надеюсь, это время спровоцирует нас на новые формы творчества.

Фото: Андрей Елецкий
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Так самоизоляция породила самопрезентацию. Актеры-любители нашли чем порадовать жителей Михайловского района. Один из любимцев местной публики Иван Котков показал на видео, как он при подготовке к новой постановке развивает свой речевой аппарат. Лика Дутская продемонстрировала художественный свист. Педагог коррекционной школы Анатолий Кожин спел под гитару песню, которую актеры сочинили в прошлом году по дороге на традиционный краевой фестиваль любительских театров "Театральный разъезд". Игорь Базурин предложил землякам поиграть в викторину: угадать, отрывки из каких спектаклей местного театра он выставляет на видео. 66-летний Василий Николаевич Терентьев, впервые вышедший на сцену еще учеником младших классов, рассказал о своих ролях и о том, за что он любит театр. Нашел, чем удивить своих односельчан мастер на все руки Александр Камко, показавший в сюжете, какой дом он строит.

- Самоизоляция, конечно, идет на пользу. Видите, какая красота получается! А вы чем занимались все это время? - спрашивает с лукавой улыбкой мастер. - Ну ладно, мне еще другую сторону делать.

Режиссер театра рассказывает, что благодаря Камко решаются многие вопросы с изготовлением различной бутафории - например, для спектакля "Карлик Нос" Александр сделал огромную мясорубку с крутящейся ручкой. Кстати, его супруга Марина Шефер тоже играет в народном театре.

Сергей Андрейченко, глава ЛПХ, прочитал монолог короля Лира. Бывший учитель физики и предприниматель, Андрейченко держит небольшое стадо коров, продает молоко и молочные продукты. В Михайловский театр пришел семь лет назад. Пока самая любимая роль у Сергея Николаевича - король Лир. Сделана она в форме моноспектакля. В зависимости от аудитории "Лир" может идти и час, и полтора, и два. Однажды Андрейченко показал его в доме престарелых - аплодисменты были особенно долгими. Сейчас фермер репетирует главную роль в "Поминальной молитве" Григория Горина - ее фрагмент Сергей Николаевич с молотком в руках продемонстрировал в другом видео.

Фото: iStock
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В театральную самопрезентацию вовлеклись и дети актеров, уже принимавшие участие в массовых сценах некоторых спектаклей.

- Этот проект лично мне помог преодолеть ощущение пустоты, появившееся в первые дни самоизоляции. И я вижу, как у наших земляков "загорелся глаз", - говорит Оксана Афанасьева. - Мы вообще предлагаем создать на сайте Алтайского Дома народного творчества виртуальную группу "Любительские театры Алтая". Знаем многих коллег из народных театров, очень интересно, чем они занимаются сейчас. Мы вот сейчас выкладываем на YouTube наши спектакли - надеюсь, бывшие жители Михайловского района, которых судьба раскидала по всей стране, тоже их увидят. Сегодня в Instagram наши сюжеты просмотрели около полутора тысяч человек. Уже есть ответные сюжеты со словами благодарности от наших зрителей, один из них прислан из Барнаула.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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Сергей Николаевич Андрейченко 👑 Золотыми буквами в историю нашего театра вписано имя этого выдающегося талантливейшего человека! Множество ролей, огромное количество наград, абсолютное признание зрителей и жюри всех фестивалей.... 🎑 В жизни Сергей Николаевич скромный, прямой и простой человек. К нему всегда можно обратиться за помощью и советом 😊 Одной публикации не хватит, чтобы описать все творческие заслуги Сергея Николаевича🤷‍♀️ Все помнят гениально исполненный монолог Короля Лира в прстановке Шекспир vs. Шукшин? Марина Шефер @shefermarisha, побывала в гостях 🤫у Сергея Николаевича. В карусели смотрите видео и ставьте ♥️ Сергей Николаевич еще не раз порадует вас своим творчеством на нашей страничке и в зрительном зале! 👏👏👏

Публикация от Михайловский народный театр (@mih_teatr)

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