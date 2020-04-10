В Хакасии из-за паводка на реке Абакан объявили режим ЧС

В городе Абаза из-за подтопления дачных участков муниципальные власти ввели режим ЧС.

Как сообщает пресс-служба местной администрации, из-за подвижки льда на реке Абакан образовался затор. В результате затопило не менее сорока садовых участков в обществах "Лесник" и "Черемушки". Пострадавших нет, но на дорогах к зоне затопления выставлены запретительные посты.

- Уровень воды в реке Абакан в пятницу, на 8 часов утра составляет 135 см. Постановлением Администрации города № 183 от 09 апреля 2020 года территория Абазы и его окрестности объявлена зоной ЧС, с 18.00 час введен режим "Чрезвычайная ситуация". В настоящее время выполняются мероприятия по расчистке затора, - сообщает пресс-служба.

Администрация города организовала работу оперативного штаба. Население получает информацию о прохождении затора. На месте уже работают спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.