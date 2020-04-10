В Осетии у сотрудников правительства заподозрили коронавирус

В Северной Осетии у нескольких сотрудников администрации правительства республики заподозрили заражение коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе главы РСО - Алания.

"У нескольких человек - сотрудников администрации - первичные тесты дали положительный результат. Биоматериалы отправлены в референс-центр в Москву, и пока оттуда ответа мы не получили, - рассказали в администрации главы региона. - Первичные тесты не дают стопроцентной гарантии, что человек заражен коронавирусом. Только подтвержденный результат из референс-центра считается полностью достоверным. Сейчас люди, у которых заподозрили коронавирус, находятся на самоизоляции под наблюдением врачей, как и члены их семей и коллеги по работе, с которыми они контактировали".

Как стало известно, положительный тест на COVID-19 был обнаружен у сотрудников одного из секретариатов правительства. Они могли участвовать в совещаниях под председательством региональных министров. В помещениях, где работали эти люди, проведена дезинфекция.

Тем временем

По официальным данным, в республике зарегистрировано 27 зараженных коронавирусом, один человек скончался, один выздоровел.