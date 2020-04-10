Андрей Аршавин стал разносить продукты пожилым болельщикам "Зенита"

Андрей Аршавин, легенда "Зенита", стал волонтером. Он навестил пожилых и маломобильных болельщиков клуба и вручил им продуктовые наборы.

Как сообщают в пресс-службе "Зенита", футбольный клуб будет доставлять продукты этой категории болельщиков регулярно до 30 апреля, а может и дольше, если вдруг режим самоизоляции для них продлят.

Андрей Аршавин стал первым звездным участником акции. Ему измерили температуру, выдали маску, перчатки, санитайзер и термосумку.

"Зенит" выложил видео, как Аршавин навещает одного из пожилых болельщиков клуба. Видно, что получатель очень смущен и удивлен, он явно не ожидал, что поддержать его это непростое время придет настоящая звезда футбола.

Никаких списков пенсионеров-болельщиков у "Зенита" нет, футбольный клуб принял решение разносить наборы владельцам абонементов старше 65 лет.