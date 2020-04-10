БелАЗ отправил самосвалы за Северный полярный круг

В Апатиты - город Союзного государства за полярным кругом, который уже через несколько лет отметит свое столетие, - из края голубых озер отправлена очередная партия 180-тонных карьерных самосвалов. Они предназначаются Кировскому филиалу группы "ФосАгро", сообщили в пресс-службе предприятия. Стоит добавить, что она считается крупнейшим на европейском континенте производителем сырья для производства минеральных удобрений.

Обозреватели отмечают, что слово и дело у двух братских стран давно следуют друг за другом. Техника машиностроителей, например, начала поступать в российский регион из Беларуси по соглашению, подписанному в конце прошлого года. А в ближайшие три года туда отправится еще не менее 50 карьерных машин большой грузоподъемности.

Кстати, в прошлом году Кировский филиал уже получил шесть 180-тонников и десять 130-тонников. А в начале текущего года в Мурманскую область прибыли еще три тяжеловеса, которые будут трудиться на разработке апатит-нефелиновых месторождений в Хибинах, информирует БЕЛТА.

Конструкторы рассчитывают, что минские самосвалы впоследствии будут модифицированы в интеллектуальные роботы и приобретут новые технические характеристики. Проще говоря, дополнительное оборудование позволит управлять ими на большом расстоянии. Эксперты уточняют, что площадку для карьерной техники в беспилотном режиме планируется создать и в Ньорпакхском карьере Восточного рудника.

Ну, а что касается соотношения мощности и скоростной характеристики белорусских тяжеловесов, то, по оценке испытателей машин, тяговый электропривод уже позволил приблизить его к параметрам идеальной теоретической бесступенчатой трансмиссии, для которой не требуется переключение передач.

Современная система управления приводом обеспечивает возможность воздействия и на дизельный двигатель, что позволяет формировать его тяговые характеристики. А это в конечном счёте позволяет снизить расход топлива при работе самосвала. Кроме того, использование тормозных резисторов позволяет удерживать постоянную скорость в 15 км/час на 16-процентном спуске, что также способствует увеличению производительности самосвала.