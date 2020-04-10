Новгородские следователи ищут автора фейка о коронавирусе в колонии

В Новгородской области сотрудники регионального Следственного комитета выясняют, кто придумал историю о том, что в колонии поселка Топорок 30 осужденных заболели коронавирусной инфекцией.

В региональном СК говорят, что опубликованные в интернете материалы о вспышке COVID-19 в пенитенциарном учреждении не соответствуют действительности.

В Управлении ФСИН по Новгородской области конкретизируют, что ни в одной из исправительных колоний Новгородской области коронавируса нет. Речь идет не только об осужденных, но и о сотрудниках учреждений.

В связи с публикацией СК по Новгородской области начал доследственную проверку по факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.