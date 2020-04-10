Петербургские автомеханики бесплатно помогут автоволонтерам

Проект поддержки автоволонтеров проекта #Мывместе, который запустили на петербургской сети станций техобслуживания, оказался востребованным. Бесплатными услугами пользуются добровольцы, работающие на собственных автомобилях, - от подержанных отечественных легковушек до нескромного Porsche и даже автобуса.

Владелец сети СТО Антон Тарусин вначале сам стал волонтером: в рамках проекта #Мывместе помогал пожилым петербуржцам в самоизоляции покупать и доставлять домой товары первой необходимости.

- Просто, когда объявили первую нерабочую неделю, появилось свободное время. Поэтому я вписался в волонтерскую деятельность, сам отработал несколько заявок. Затем автосервисам официально разрешили работать, и времени на что-то другое уже не осталось, - рассказывает Антон Тарусин. - Тогда мы решили, что будем помогать самим волонтерам тем, что хорошо умеем делать, - автосервисом. Я же видел, что большинство добровольцев - люди невысокого достатка. Если у них есть автомобили, то чаще всего недорогие и не новые. Поддержка не помешает.

Сотрудники СТО объявили, что готовы бесплатно менять масло в волонтерских автомобилях. Но вскоре расширили спектр: некоторые просили помочь с заменой треснувшего стекла или разобраться с барахлящими тормозами.

Обязательное условие - волонтер должен быть настоящим: не просто получившим бейдж, но реально выполняющим заявки пенсионеров. Подтвердить это несложно - достаточно показать автомеханикам записи в волонтерских чатах. Благо, здесь знают, как устроена эта система.

- Волонтерские автомобили оказались очень разными. Вчера, например, на СТО в Приморском районе приехала женщина на небольшом автобусе. Не проблема, мы обслуживаем всех, - продолжает Антон Тарусин. - Возможно, я и сам вернусь к активной волонтерской деятельности. Но пока больше одной заявки в день не получается выполнить. У меня восемь станций по всему городу, а теперь к обычным заботам добавилась еще и необходимость обеспечивать коллектив масками и антисептиком. Происходящее, конечно, сказалось и на нашем бизнесе - несмотря на то, что в разгаре сезон смены резины, обращений сейчас примерно вдвое меньше, чем обычно в это время. Ничего, в конце концов, используем вынужденную паузу для внутреннего обустройства. Мы обсудили ситуацию с сотрудниками, постарались помочь тем, у кого горящие кредиты. Грустить нечего, справимся.

Волонтеры на "Кайене"

Интересно, что первым же автомобилем, который обслужили по волонтерской акции, стал Porsche Cayenne. Да, владельцы "Кайенов" тоже бывают волонтерами.

- Спасибо ребятам - заменили масло, не взяв денег ни за материал, ни за работы. Мы сэкономили около шести тысяч рублей, констатирует автоволонтер Ирина Германова.

У Ирины Германовой и Сергея Фыстикана своя оконная компания. Сейчас бизнес по понятным причинам простаивает, поэтому супруги с головой ушли в волонтерство, они активно выполняют заявки пенсионеров по Невскому району. Работают на машине - так быстрее и удобнее. Поэтому предложением Антона Тарусина воспользовались с удовольствием: по нынешним временам, когда дохода нет и в ближайшее время не предвидится, это весьма своевременная помощь.

- Когда стало ясно, что работу придется на какое-то время приостановить, я целенаправленно стала искать на просторах интернета, чем общественно полезным можно было бы заняться. Просто так сидеть дома без дела не хотелось, - рассказывает Ирина. - Наткнулась на информацию о проекте #Мывместе и сразу поняла - это то что надо. Я люблю и умею работать с людьми старшего поколения - их немало среди наших клиентов. Оказавшимся в самоизоляции пожилым сейчас сложно. Помочь им - наш долг. В конце концов, мы тоже состаримся, и, может быть, среди молодежи найдутся те, кто поможет нам просто так. И еще это отличный пример для детей. Наш четырнадцатилетний сын вначале изумился: "Мама, зачем тебе это волонтерство? Ты же и так с утра до ночи работаешь, отдохни наконец". Но я объяснила, как нужна наша поддержка пенсионерам, особенно одиноким. И он проникся. Старается облегчить мне жизнь - помогает по дому, исправно делает уроки. А я езжу по заявкам пенсионеров и получаю от этого удовольствие.

О бабушках и дедушках, которым помогает, Ирина говорит с умилением. Они бывают очень трогательными, особенно когда хотят отблагодарить волонтера, не догадываясь, что хлеб с молоком им с шиком доставили на Porsche.

- Помню, одна женщина приготовила для меня чашечку и крем для рук, заботливо упакованные для стерильности, - вспоминает Ирина. - От подарка я сумела отказаться, а вот сдачу - 45 рублей - отдать не успела. Бабушка захлопнула дверь и из-за нее кричала: "Спасибо, мне ничего не надо!". Я ей в ответ сказала, что оставлю деньги в пакетике под половичком. Забавный эпизод, но показательный. Пенсионеры действительно очень благодарны нам за то, что мы делаем. И читать это в их глазах - большая радость.

Ирина Германова и Сергей Фыстикан, автоволонтеры проекта #Мывместе. Фото: Архив Ирины Германовой

Кстати

По данным комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, в городе сейчас насчитывается 1503 аккредитованных и прошедших обучение волонтера. На горячую линию проекта #Мывместе поступило 6090 заявок от петербуржцев старше 65 лет.