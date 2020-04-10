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10.04.2020 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калининградом полиция задержала "черных" янтарщиков

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Четверых жителей региона задержали оперативники в Зеленоградском районе за незаконную добычу янтаря-сырца.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области, мужчины в возрасте от 32 до 46 лет размывали грунт с помощью помп в поле в районе поселка Надеждино. У них изъято 6 помп, шланги, сачки, лопаты, а также более килограмма незаконно добытого янтаря.

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Информация о деятельности "черных" старателей была получена оперативным путем. Задержание проводили оперуполномоченные группы экономической безопасности и противодействия коррупции Зеленоградского ОМВД вместе с участковыми.

Чтобы поймать нарушителей с поличным, полицейские на рассвете скрытно выдвинулись в район и вышли к месту незаконной добычи по звуку работающих помп. На задержанных составлены административные протоколы по статье "Самовольная добыча янтаря", штраф по которой составляет теперь от 200 до 500 тысяч рублей.

Одному из копателей может грозить и уголовное наказание: 42-летний мужчина в прошлом году уже привлекался по этой статье КоАП РФ. Рещается вопрос о возбуждении дела по статье УК "Самовольная добыча янтаря лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние".

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