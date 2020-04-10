"РГ" оценила меры безопасности в типографии во время пандемии

Редакция "Российской газеты", как и большинство российских компаний, в условии пандемии коронавируса работает удаленно. Но вот типографии, которая печатает наше издание, требуется контроль - а значит, и присутствие - выпускающей бригады. Корреспондент "РГ" убедилась, что производственный процесс организован с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Заразиться через газету нельзя - на рабочее место не допустят сотрудника с малейшим недомоганием, а печать происходит почти без участия человека.

На входе в типографский комплекс "Девиз" нам измерили температуру и побрызгали на руки дезраствором. Тем, кто отказывается от процедуры, вход запрещен.

- В производственном процессе у нас используется изопропиловый спирт, поэтому производство дезинфектора для собственных нужд мы наладили буквально в первый же день после того, как были введены повышенные меры безопасности, - рассказывает директор комплекса Олег Киселев. - Также мы закупили маски, перчатки, защитные костюмы.

Сегодня на всех этапах производства газет и журналов сотрудники используют защитные средства. Вот в отделе после печатной подготовки разбирают свеженькие экземпляры сотрудницы в перчатках и масках. Вот готовит к замене огромный рулон газетной бумаги, который поступает с бумажного комбината в герметичной промышленной упаковке - роль, как называют его специалисты - работник, контролирующий печатную машину. Он тоже в маске, в перчатках и в наушниках - потому что шумно. В огромном цеху, где расположена печатная машина высотой с трехэтажный дом, находится всего четыре человека. Они следят за качеством печати, контролируют расход бумаги и упаковывают тираж. Между собой почти не пересекаются - у каждого свой участок работы.

- Соприкосновение человека с уже отпечатанными газетами и журналами минимально, - поясняет Киселев. - Даже ту часть роля, которой касались руки сотрудника, мы отправим в макулатуру - это особенность технологического процесса. Кроме того, наши машины позволяют проводить печать не только обычным способом cold-set, но и с горячей сушкой - heat-set, а вирус погибает при повышенной температуре. Наконец, доказано, что на бумаге вирус живет в два-три раза меньше, чем, скажем, на пластике.

Но сотрудники "Девиза" не оставляют коронавирусу даже минимальных шансов на выживание. В цехах регулярно проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами, офисные работники практически в полном составе переведены на удаленную работу. Тем, кто прикасается к уже отпечатанным экземплярам, обязательно ношение защитного костюма, а тем, кто контактирует с экспедиторами заказчиков, - еще и специальных щитков, полностью закрывающих лицо.

Представители полиграфической отрасли настаивают, что СМИ необходимо включить в перечень товаров первой необходимости. В конце концов, далеко не все населенные пункты не только в целом по стране, но даже на Северо-Западе имеют устойчивый доступ в интернет. Соответствующее письмо, которое подписали главы предприятий из Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Подольска - всего 11 подписей, - уже направлено в правительство России.

- Зарегистрированные газеты и журналы являются источником надежной и достоверной информации на фоне многочисленных слухов и домыслов, - подчеркивают они. - Хотим обратить особое внимание на то, что для лиц старшего возраста - а ведь именно они сегодня составляют основную группу риска - печатные СМИ - это единственный способ получить объективную информацию об общеполитической, экономической и эпидемиологической ситуации.

Кстати, важность СМИ осознают и наши ближайшие соседи. В "Девизе" печатают несколько журналов для соседней Финляндии, их отгрузка происходит по графику, хотя в стране объявлен тотальный карантин. По некоторым данным, там растет доля распространения СМИ по подписке.

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