В Горле Белого моря подводные археологи нашли 11 затонувших кораблей

В Горле Белого моря, где состоялись две экспедиции Русского географического общества (РГО), ученые идентифицировали 11 затонувших кораблей, в числе которых американский и норвежский пароходы, английские угольщики и деревянные суда. Об этом сообщили в пресс-службе РГО.

Исследования проводились в этом районе центром подводных исследований РГО с 2017 года при поддержке Северного флота.

В этом районе всегда было интенсивное судоходство, поскольку проходили морские торговые пути. Прежде чем начать работы непосредственно в море, исследователи изучили архивные материалы - в частности, базу данных Российского государственного архива ВМФ.

- По документам удалось выявить несколько сотен затонувших объектов, - сообщил научный руководитель экспедиций ЦПИ РГО Андрей Лукошков. - К сожалению, при учете кораблекрушений в XIX веке на карты не наносили точные места, где погибали суда. В XX веке ситуация с учётом улучшилась, поэтому мы смогли получить достаточно точные координаты затонувших кораблей. В ходе экспедиций нам удалось обнаружить 11 объектов, шесть из которых оказались кораблями, затонувшими в годы Первой мировой войны.

Обе экспедиции, каждая из которых занимала восемь дней, проходили на судах Северного флота. В частности, специалисты ходили на корабле "Всеволод Воробьёв", оснащённом многолучевым эхолотом, который позволял получать 3D-снимки подводных объектов. Всего было обследовано 400 квадратных километров Горла Белого моря.

В числе находок - 98-метровый американский грузовой пароход "Каролина", построенный в 1896 году. Судно, перевозившее военное имущество, - автомобили, обмундирование, снаряжение, - погибло в мае 1916 года, налетев на скалу. Ещё одно открытие - российско-финляндский пароход "Урания", шедший с грузом военного снаряжения из Англии в Россию. Корабль погиб в июне 1915 года на минном заграждении. Также найдены погибшие в то же время на том же заграждении английские угольщики "Кап Антиб", "Африкан Монарх" и норвежский пароход "Лисакер". Кроме того, исследователи обнаружили английский пароход "Друмлойст" с грузом леса, подорвавшийся сразу на двух минах в годы войны.

- Также был найден английский лесовоз, погибший ещё в 1911 году, до войны. Корабль налетел на скалу. Кроме того, мы обнаружили пять деревянных кораблей. Среди них 22-метровая двухмачтовая зверобойная шхуна и 36-метровый корабль, предположительно, торговый или из военного конвоя, - отметил Андрей Лукошков.

Специалисты ЦПИ РГО полагают, что найденные объекты обладают большим потенциалом для дальнейшего исследования подводными археологами и историками. Многие корабли или их части хорошо сохранились. Кроме того, исследователи прошли по Северной Двине, где обнаружили затонувшие суда, также требующие изучения в будущем.

Справка "РГ"

Горло Белого моря - это пролив, отделяющий Терский берег Кольского полуострова от Зимнего берега, который уже относится к Архангельской области.