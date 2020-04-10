В Мурманске начали благотворительный сбор продуктов для нуждающихся

Мурманск присоединился к благотворительному проекту "Дари еду!". Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пиар-менеджер проекта Ирина Петрова.

В рамках проекта в одном из гипермаркетов города устанавливаются продуктовые боксы. Любой желающий может приобрести продукты длительного хранения и положить их в один из боксов. Затем оттуда еду заберут волонтеры и доставят ее нуждающимся гражданам - многодетным семьям, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, одиноким пенсионерам и родителям-одиночкам.

- Сбор продуктов стартовал в Мурманске по двум адресам: дом №34 на улице Шевченко и дом №2 на улице Радищева, - рассказала она. - Сейчас там установлены тележки для складывания продуктов, но в скором времени там появятся более вместительные боксы с символикой проекта. В дальнейшем мы планируем увеличить их количество.

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