В НАО выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией

В Ненецком автономном округе выявлен первый положительный результат теста на коронавирус. Таким образом, в СЗФО не осталось регионов, свободных от COVID-19.

Как сообщил врио губернатора НАО Юрий Бездудный на своей странице в соцсетях, заболевший - житель Нарьян-Мара. Он недавно прибыл из Санкт-Петербурга.

Пациент самостоятельно обратился на "горячую линию" по коронавирусу, к нему на дом незамедлительно приехали медики. Вскоре специалисты окружного Центра гигиены и эпидемиологии подтвердили положительный результат теста на COVID-19.

Пока заболевание протекает бессимптомно, однако заразившийся житель Нарьян-Мара помещен в Ненецкую окружную больницу, где все подготовлено для приема и лечения таких пациентов. В соответствии с правилами, анализы пациента должны быть проверены в Московском противочумном центре - там диагноз подтвердят или опровергнут.

В администрации НАО отмечают, что в настоящее устанавливаются все, с кем контактировал заразившийся. В том числе те, кто летел с ним одним рейсом из Петербурга в Нарьян-Мар. Все они будут помещены в режим самоизоляции, у них возьмут тест-пробы на наличие инфекции.

До сегодняшнего дня Ненецкий АО считался единственным регионом Северо-Запада, свободным от коронавируса.