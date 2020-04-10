В Архангельской области трое рыбаков провалились под лед на "Буране"

В Каргопольском районе Архангельской области спасли троих рыбаков, которые в нарушение режима самоизоляции отправились за лещами на озеро Лаче и провалились под лед на "Буране".

Как сообщает ГУ МЧС по Архангельской области, двое жителей Вельского района поехали по рыхлому озерному льду на снегоходе, а третий следовал за ними в санях. Несмотря на большой риск, они благополучно добрались до другого берега, но клева там не было, а озеро к тому же окутал туман.

Нарушители решили перебраться поближе к Каргополю, однако заблудились в тумане и выехали к топям у впадения в озеро реки Свидь. По словам инспектора Каргопольско-Онежского участка ГИМС Игоря Милицкого, в том опасном месте вместо льда в это время года наблюдается сплошная ледяная каша с промоинами. Снегоход провалился, двое рыбаков оказались в ледяной воде, а третий вовремя спрыгнул и вытянул товарищей с помощью веревки. "Буран" утонул.

С помощью смартфона, который удалось не намочить, горе-рыбаки вызвали спасателей. Но на лодке ГИМС в распуту до них было не добраться. Игорь Милицкий обратился к местному предпринимателю Алексею Зенкову, у которого есть аэролодка. Вместе они отправились на помощь промокшим замерзавшим рыбакам (воздух в Поморье еще как следует не прогрелся).

На поиски ушло два часа. К тому времени пострадавшие, которые решили сами выйти к берегу, чуть не попали в самое опасное место, где их ждала верная гибель. До него оставалось 20 минут хода.

Аэролодка доставила рыбаков к берегу, куда уже прибыла "скорая помощь". Врачи предложили им госпитализацию, но мужчины от нее отказались и отправились греться в машину, оставленную на берегу.

Спасатели предупреждают жителей Поморья, что выход, а тем более выезд на лед сейчас смертельно опасен. В прошлом году примерно в эти же дни в озере Лаче утонули четверо рыбаков, заехавших на мотособаке в полынью.