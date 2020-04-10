В Заполярье завели первое дело на распространителя COVID-19

В Мурманской области возбудили первое уголовное дело на жителя города Апатиты, заразившего коронавирусом других. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По версии следствия, апатитчанин вернулся из туристической поездки на Кубу. Почувствовав недомогание, он не позвонил на "горячую линию", не соблюдал режим самоизоляции и не обратился за медицинской помощью. Мужчина продолжал контактировать с людьми, ездить на работу и вести привычный образ жизни. Когда самочувствие стало ухудшаться, он попал в больницу, где выяснилось, что он заражен коронавирусом.

- Незамедлительно был выявлен, изолирован и обследован круг его контактов, у нескольких людей также оказался подтвержден диагноз COVID-19, - отметили в пресс-службе. - Следствие предполагает, что гражданин мог стать причиной распространения коронавирусной инфекции и заражения других людей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий". Эта статья предусматривает наказание от штрафа в 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет. Расследованием уголовного дела занимается Следственный отдел МО МВД России "Апатитский".

Подозреваемый сейчас находится в больнице на изоляции, его продолжают лечить.