Жители Кенозерья восстановили 100-метровый мост между деревнями

В Плесецком районе Архангельской области местные жители восстановили деревянный мост, который соединяет деревни Вершинино и Погост на берегах Кенозера.

Как сообщает Кенозерский национальный парк, во время весеннего половодья Вершинино - столицу Плесецкого сектора парка - с Погостом связывает только этот 100-метровый мост, поскольку дорогу полностью заливает водой. Но со временем он пришел в негодность.

Паводок как минимум на две недели отрезает Погост от соседней деревни, где находятся школа, фельдшерско-акушерский пункт, магазин и хлебопекарня. Переплывать вешние воды на лодках не каждому под силу, поясняет глава МО "Кенозерское" Галина Коренева.

К делу подключился местный ТОС "Летучий корабль". Проект восстановления моста получил экспертную и финансовую поддержку нацпарка. ТОСовцы с помощью волонтеров полностью разобрали аварийную конструкцию и всего за пять дней фактически построили новый мост: забили сваи, уложили настил и балки, соорудили перила.

Это уже третий мост, спасенный жителями территорий, которые входят в Кенозерский нацпарк. Ранее обновили мосты в онежском селе Пурнема и приморской Пушлахте.

В XI-XVI веках через Кенозеро пролегал водный путь, по которому новгородцы осваивали Север. В деревне Вершинино и ее окрестностях режиссер Андрей Кончаловский снимал фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", за который в 2014 году получил "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале.