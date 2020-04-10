"Черноморнефтегаз" надежно обеспечил Крым газом

На сегодняшний день ГУП РК "Черноморнефтегаз" в полном объеме обеспечивает потребности полуострова в природном газе, включая работу Таврической и Балаклавской ТЭС. Стабильная подача голубого топлива потребителям осуществляется за счет собственной добычи, подачи газа из подземного хранилища (ПХГ) и с материка.

С целью поддержания объемов добычи в краткосрочной перспективе в рамках совместной деятельности ГУП РК "Черноморнефтегаз" и ООО "Черноморнефтегаз добыча" начато бурение скважин на газоконденсатном месторождении в восточной части полуострова.

Ежегодно накануне осенне-зимнего периода предприятием закачивается необходимый объем газа в ПХГ, который позволяет покрыть его пиковые потребности в период резких похолоданий.

Учитывая, что газотранспортная система (ГТС) Крыма находится в эксплуатации более 50-ти лет, для повышения надежности ее эксплуатации в 2019 году начаты работы по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений объектов магистрального транспорта и газораспределительных станций (ГРС). Работы продолжаются в текущем году и позволят предприятию получить точные данные о текущем состоянии объектов, определить технические задачи для дальнейшей эксплуатации и подготовить план проведения ремонтных работ и мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции объектов ГТС и ГРС.

В рамках государственной программы по увеличению газификации населенных пунктов Крыма ГУП РК "Черноморнефтегаз" запланировано проведение реконструкции 16 и строительство двух новых ГРС. На сегодняшний день уже завершена реконструкция ГРС "Холмовка", ведется реконструкция ГРС "Нижнегорский" и начато строительство ГРС "Горностаевка" в Ленинском районе. Кроме того, на текущий год запланировано начало работ по реконструкции ГРС "Евпатория" и ГРС "Колоски", а также строительству магистрального газопровода Ялта-Форос-Севастополь (в т.ч. ГРС "Веселое"), который позволит повысить уровень газификации Южного берега Крыма.