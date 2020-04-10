Доктора и психологи начали принимать в удаленном режиме

Во время режима самоизоляции из-за коронавируса многие службы переходят на дистанционное обслуживание своих клиентов. Врачи и психологи тоже расширяют это направление. Корреспонденты "РГ" побывали у них на приеме.

Теледоктора, вызывали?

Компьютер с камерой и микрофоном, ноутбук или смартфон - этого достаточно, чтобы получить консультацию врача в Астрахани. Одна из городских поликлиник, обслуживающая свыше 63 тысяч пациентов, внедрила практику онлайн-приемов.

С начала апреля к удаленным докторам обратилось 50 человек. Самыми популярными стали терапевт, лор, офтальмолог уролог, онколог. Записаться на онлайн-прием можно также к гинекологу, неврологу, кардиологу, хирургу.

"У нас программа телемедицины действует год, но широко мы ее не практиковали, использовали лишь в единичных случаях, если человек не мог прийти на прием, - сообщили "РГ" в поликлинике. - В связи с тем, что сейчас всем астраханцам рекомендовано оставаться дома, мы программу доработали и теперь все наши специалисты доступны онлайн".

Во время виртуального осмотра врач по жалобам пациента и визуальным симптомам называет возможные причины недомогания и советует, как поступить дальше.

"По законодательству, с помощью телемедицины мы не имеем право ставить диагноз, - отметили в поликлинике, - но можем давать рекомендации к лечению, определять, требуется ли пациенту экстренная очная консультация или госпитализация. Онлайн прием также эффективен, как вторичный после очного: если пациенту уже поставлен диагноз, мы продолжаем лечение".

Поликлиника не входит в сеть госучреждений, но организует интернет-прием в том числе по полисам ОМС для тех, кто прикреплен к амбулатории. Запись по полису ведется через регистратуру: пациенту предоставят логин и пароль для входа в систему на сайте поликлиники, где он выберет специалиста, дату и время. Продолжительность онлайн-приема 20 минут.

Как сообщили "РГ" в областном минздраве, медицинская помощь с применением телемедицинских технологий законна, она регулируется приказом федерального министерства здравоохранения, который действует с января 2018 года. Однако в государственных поликлиниках Астрахани такая практика еще не внедрена.

"Скорая" - по телефону

В Бурятии создали "горячую линию" для психологической помощи пожилым и одиноким людям.

Пенсионеры Бурятии, а также те, кому плохо, страшно или одиноко в условиях самоизоляции, теперь могут обратиться за бесплатной психологической помощью.

"Горячую" линию организовала психолог, координатор "Школы зрелой красоты" общественного движения "Серебряные волонтеры Бурятии" Полина Шишмарева. Ей помогают четверо коллег с профильным образованием.

Неудивительно, что с появлением такой услуги на женщин-волонтеров обрушился целый шквал звонков. Ежедневно каждая из них общается примерно с 15 звонящими плюс отвечает на смс-сообщения. Вопросы поступают разные: кто-то напуган в связи пандемией коронавируса и страдает от панических атак, кому-то тошно сидеть в четырех стенах.

А бывает и так, что звонящие тихо сообщают: "Нечего есть". Такое в основном говорят одинокие пенсионеры. "В таких случаях я даю их номер нашим волонтерам, которые доставляют пожилым людям еду. И те привозят звонившим бесплатные продуктовые наборы", - говорит Полина.

Многим, по ее словам, не хватает простого общения - раньше была возможность выйти и поболтать на лавочке с соседками, легче становилось, а сейчас такой возможности нет. В таком случае человека нужно спокойно выслушать.

"Одна женщина позвонила, плачет: не может заплатить за ЖКУ, - рассказывает психолог. - Это такой тип людей: привыкла всегда вовремя платить, а сейчас не может. Я говорю, подождите, сейчас вместе будем плакать, и я с вами! - она тогда расхохоталась".

А некоторые попросту не знают, на что потратить вдруг появившееся свободное время. С таким вопросом к Полине обратился 50-летний мужчина, работающий на станции техобслуживания охранником.

"Так как он одинок, попросили его поработать. И вот он там сидит уже четыре дня с собаками, ему привозят продукты. Разговорились, оказалось, что 15 лет он жил в разных монастырях. Я восхитилась: "У вас такая богатая биография, а вы плачете, что вам нечем заняться! Вам книгу надо писать!". Он обрадовался, говорит: "Точно!". Пообещал, что начнет писать мемуары", - улыбается Полина Шишмарева.

И вспоминает еще один случай: "Позвонила девушка, которой на этой неделе исполнится 30 лет. Расстроена, что никуда нельзя выбраться. Я говорю: представляете, а ведь у вас никогда такого дня рождения не было! Вы его на всю жизнь запомните! Она рассмеялась и согласилась".

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