Экипажи двух фрегатов ЧФ пройдут карантин в море у Севастополя

Экипажи фрегатов Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", которые вернулись в Севастополь из Средиземного моря, останутся на борту до завершения карантина по коронавирусу. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

В Средиземном море фрегаты выполняли задачи в составе постоянной группировки МВФ России. В конце марта они пополнили запасы в иностранном порту и направились в пункт базирования Севастополь.

- В связи с этим командование флота решило провести двухнедельные карантинные мероприятия на кораблях без захода в пункт базирования, - рассказал Рулев. - По истечении 14 дней со дня убытия из иностранного порта фрегаты будут ошвартованы на штатном причале в Севастополе.

Представитель флота отметил, что запасов продовольствия и других ресурсов на кораблях достаточно, чтобы экипажи находились на борту до конца карантина.

Сообщается, что во время перехода по Черному морю экипажи фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" провели корабельные учения по организации противовоздушной обороны и борьбе за живучесть.

После захода в Севастополь личный состав получит короткий отдых. Корабли тем временем пройдут плановое техническое обслуживание и пополнят материальные и продовольственные запасов. Затем экипажи продолжат боевую подготовку.