Новости

Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов 22:54
Легенда "Ливерпуля" Далглиш заразился коронавирусом 22:51
Порядок регистрации безработных в Москве упрощен 22:42
Власти Москвы отменили платную парковку для медиков 21:58
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса 21:49
Собянин: Временно останавливается каршеринг, а салоны красоты открывать рано 21:48
В Магнитогорске объяснили вручение просроченных продуктов труженице тыла 21:35
В Подмосковье со следующей недели вводят пропускной режим 21:13
В НАО выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией 21:11
В Липецкой области приезжих из Москвы и Петербурга отправят на карантин 21:04
В Германии нашли зачатки коллективного иммунитета к коронавирусу 21:02
Собянин: 40 поликлиник в Москве начали прием больных с коронавирусом 20:46
Российские гипермаркеты начали предлагать покупателям бесплатные такси 20:31
В рейтинге самых популярных автомобилей Москвы сменился лидер 20:30
Фигуристка Медведева призвала собрать средства для региональных больниц 20:15
Собянин: Пропускная система в столице будет внедряться с будущей недели 20:14
ВОЗ: Распространение коронавируса в ключевых странах ЕС замедлилось 20:11
Минэкономразвития: Правительство не допустит банкротства авиакомпаний 20:06
БелАЗ отправил самосвалы за Северный полярный круг 19:31
Клишас: СФ готов к работе с Минюстом по кодификации мер в связи с COVID-19 19:26
Новгородские следователи ищут автора фейка о коронавирусе в колонии 19:22
В Сочи во двор многоэтажки неизвестный выбросил муляж гранаты 19:20
В Крыму экипаж яхты "Варвара" по решению суда поместят в обсерватор 19:17
В Пскове сотрудник городской больницы заразился COVID-19 19:06
На Кубани вспыхнул новый крупный лесной пожар 19:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 22:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов

Текст: Николай Грищенко

В целях недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки ГИБДД усиливает контроль за въездом всего автотранспорта в Ростов-на-Дону. Контрольные мероприятия начнут проводиться с 11 апреля.

Фото: Минобороны РФ
Армия зачистит от COVID-19 дороги на юге России и Кавказе

"Инспекторами ДПС проверяются все транспортные средства, въезжающие в Ростов-на-Дону. В случае отсутствия установленных оснований для передвижения, водителям рекомендуется вернуться по месту своего проживания", - говорится в официальном сообщении Госавтоинспекции.

Одновременно сотрудники ГИБДД усилят контроль за автотранспортным потоком внутри донского мегаполиса. Проезд разрешен только автомобилям организаций, работникам которых разрешено передвижения в условиях самоизоляции.

Список предприятий утвержден распоряжением губернатора Ростовской области от 9 апреля. При этом водителям и пассажирам необходимо будет иметь при себе справку установленного образца.

Фото: Фото: sobyanin.ru
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

По данным на 10 апреля в Ростовской области число пациентов с подтвержденным диагнозом СOVID-19 увеличилось на пять человек.

Таким образом, в донском регионе зарегистрировано 29 заболевших коронавирусом. Один из пациентов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Собянин: Повышение детских пособий - мера не временная, а постоянная
Андрей Воробьев: Режим пропусков в Подмосковье будет вводиться поэтапно
Анна Попова: Иммунитет к коронавирусу имеют только 3% россиян
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе