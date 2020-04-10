Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов

В целях недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки ГИБДД усиливает контроль за въездом всего автотранспорта в Ростов-на-Дону. Контрольные мероприятия начнут проводиться с 11 апреля.

"Инспекторами ДПС проверяются все транспортные средства, въезжающие в Ростов-на-Дону. В случае отсутствия установленных оснований для передвижения, водителям рекомендуется вернуться по месту своего проживания", - говорится в официальном сообщении Госавтоинспекции.

Одновременно сотрудники ГИБДД усилят контроль за автотранспортным потоком внутри донского мегаполиса. Проезд разрешен только автомобилям организаций, работникам которых разрешено передвижения в условиях самоизоляции.

Список предприятий утвержден распоряжением губернатора Ростовской области от 9 апреля. При этом водителям и пассажирам необходимо будет иметь при себе справку установленного образца.

По данным на 10 апреля в Ростовской области число пациентов с подтвержденным диагнозом СOVID-19 увеличилось на пять человек.

Таким образом, в донском регионе зарегистрировано 29 заболевших коронавирусом. Один из пациентов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.