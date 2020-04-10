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10.04.2020 14:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крымчане подали более 1000 заявок на кредитные каникулы

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Системообразующий банк Крыма РНКБ с начала апреля получил 1000 заявок на реструктуризацию кредитов физических лиц. По данным банка, из общего числа заявок только 41 процент подпадают под требования Федерального закона от 3 апреля 2020 года № 106 об особенностях изменения условий кредитного договора.

- В остальных случаях, когда суммы кредитов, по которым поданы заявки, превышают установленный законом максимальный размер, РНКБ письменно сообщает клиентам о существующих в банке программах реструктуризации задолженности и их условиях, - сообщили в банке.

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В финучреждении добавили, что если заявка клиента не соответствует требованиям № 106-ФЗ, банк может предложить собственные гибкие программы реструктуризации задолженности.

- Ожидается, что вскоре в закон могут быть внесены изменения, и тогда мы предложим нашим клиентам подать заявку заново, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

В банке напомнили, что максимальный срок кредитных каникул по закону составляет шесть месяцев. Одно из ключевых требований закона - на кредитные каникулы имеют право только клиенты, доход которых снизился более чем на 30 процентов. И подтвердить это надо официальным документом. Еще одно важное условие для тех, кто претендует на "каникулы" - сумма ипотечного кредита не должна превышать 1,5 миллиона рублей, по автокредитам - 600 тысяч, по кредитам наличными - 250 тысяч, по кредитным картам - 100 тысяч рублей.

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Внимание заемщиков обратили на то, что после окончания кредитных каникул платежи по кредиту возобновляются в соответствии с условиями кредитного договора. А во время кредитных каникул проценты по договору продолжат начисляться, а после их окончания возобновятся платежи по графику в соответствии с условиями кредитного договора. Таким образом, итоговая переплата по кредиту будет выше.

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