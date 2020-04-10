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10.04.2020 12:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Россия обеспечит себя сельхозтехникой для уборки урожая-2020

Текст: Александр Гавриленко
Крупнейший в России комбайновый завод Ростсельмаш был внесен в перечень предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Поэтому он не останавливает работу. С конвейера ежедневно сходят тракторы, комбайны, сеялки, жатки, опрыскиватели, плуги и культиваторы.
Российские производители сельхозтехники год от года наращивают свою долю на рынке. Фото: Тагир Раджавов/РГ Российские производители сельхозтехники год от года наращивают свою долю на рынке. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Российские производители сельхозтехники год от года наращивают свою долю на рынке. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Уже через два месяца на юге начнется уборка ранних зерновых культур. Ожидается один из самых больших урожаев за всю историю России, более 100 миллионов тонн зерна, и от наличия техники напрямую зависит, успеют ли аграрии убрать его без потерь, в научно обоснованные сроки.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Конечно, коронавирус внес серьезные изменения в жизнь завода. Сотрудники производственных площадок, подразделения отгрузок и сервиса работают по привычному графику, но другие отделы по возможности переводятся на удаленный доступ. Работники из группы повышенного риска (имеющие хронические заболевания и старше 65 лет) с 27 марта работают только из дома. На "удаленку" отправили и тех, у кого есть дети дошкольного или младшего школьного возраста. Ведь сады и школы пока не работают, а не у всех есть возможность оставить их бабушкам и дедушкам. Условия оплаты труда не изменились.

Всем сотрудникам выдали специальные пропуска, на которых они могут свободно доехать на работу и обратно, в том числе на личном авто. Городские власти пошли навстречу и увеличили число автобусов, курирующих по маршрутам мимо завода. Важно, чтобы общественный транспорт не был загружен, и пассажиры могли ездить, соблюдая безопасную дистанцию друг от друга.

Фото: iStock
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На заводе каждый день в обязательном порядке выдают средства индивидуальной защиты и регулярно инструктируют, как свести риск заражения коронавирусом к минимуму. Всем сотрудникам объявили: если на рабочем месте не выполняются хоть какие-то обязательные меры по борьбе с вирусом, то нужно сразу же обращаться к руководителю своего подразделения. Есть и специальная электронная почта, куда можно сообщить о нарушениях.

Но вообще на заводе царит предельная собранность. Огромный коллектив работает как часы, несмотря ни на что. Сельхозтехникой для уборки страна точно будет обеспечена.

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