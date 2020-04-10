Ростовская НКО помогла продуктами 140 семьям с детьми-инвалидами

Ростовские родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, помогли себе и еще более сотни таких же семей. Они собрали и развезли по домам в несколько городов области 140 продуктовых наборов.

В основном, получателями продуктов стали одинокие мамы с детьми со сложными медицинскими диагнозами, которые всегда должны быть в поле зрения взрослых, а в условиях самоизоляции с ними нельзя сходить даже в близлежащий магазин.

- Все подопечные нашей организации находятся в группе риска. Среди них - немало детей с ментальными нарушениями. Если их родители начнут выходить с ними сейчас на улицу, то подвергнут их опасности. Даже шестнадцатилетнему подростку с такой болезнью трудно объяснить, что нужно надеть маску и перчатки, ни за что не хвататься. Лучше, если эти семьи останутся дома и получат необходимую помощь, - говорит председатель ростовской городской общественной организации инвалидов "Надежда" Ирина Смирнова.

Деньги на закупку продуктов для семей инвалидов дали местные предприниматели. На 45 тысяч рублей удалось приобрести самое необходимое - крупы, муку, растительное масло, сахар, томатную пасту. А вот по два килограмм конфет каждому ребенку и сладкую воду передал еще один неравнодушный горожанин, узнавший об акции, со словами "чтобы детям было не скучно сидеть в карантине".

В общественной организации сначала хотели раздать продукты к Пасхе, но потом решили: сейчас это нужнее. Добровольцы из числа членов "Надежды", имеющие личный автотранспорт, вызвались развести продуктовые наборы другим семьям, в том числе в Новочеркасск, Батайск и Аксай.

- Классно и приятно не только получать помощь, но и оказывать ее другим. В нашей организации есть волонтерский клуб, и много добрых дел делают сами родители, - уточняет Ирина Смирнова.

Сейчас НКО ищет возможность снова оказать поддержку своим подопечным. И не только продуктами. Детям с ограниченными возможностями здоровья нужен материал для поделок. Например, это могут быть дощечки для выжигания. Им будут очень рады многие подростки, особенно Андрей Шаршаков и Родион Петьков.

- Очень талантливые ребята, несмотря на болезнь. Им удается создавать прекрасные рисунки на дереве, и сейчас они просто в депрессии, что не могут заниматься любимым занятием, - сокрушаются в "Надежде".