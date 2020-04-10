Ростовских школьников бесплатно обучат на "хакеров"

Благотворительный фонд "Система" с 20 апреля открывает в Ростовской области бесплатные школы цифровых навыков "Лифт в будущее".

На этих курсах детям от 13 до 17 лет помогут освоить такие перспективные дисциплины, как, например, программирование на Python и основы микроэлектроники. Причем из-за коронавируса обучение начнется в дистанционном формате с небольшими группами по шесть человек.

Школа цифровых навыков - только первая ступень большого образовательного проекта "Лифт в будущее.3.0". Вообще программа включает в себя создание сети современных школ на базе региональных образовательных учреждений ("Школа"), формирование региональных образовательных кластеров на базе ведущих технических вузов ("Академия") и грантовую поддержку молодых ученых ("Наука").

"Мы хотим создать в регионах полноценную экосистему для подготовки высококвалифицированных инженеров в области микроэлектроники, от школы и до вступления в профессию", - сообщили в АО Агрохолдинг "СТЕПЬ", которое поддерживает проект.

Чтобы присоединиться к программе "Лифт в будущее. Школа", нужно до 1 мая оставить заявку на сайте проекта, предоставить данные об общей успеваемости и прикрепить мотивационное письмо "Почему я хочу учиться в школе цифровых навыков?". По планам организаторов, в этом году на программу "Лифт в будущее" запишутся 2400 детей из восьми регионов России.

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