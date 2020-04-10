Ростовских школьников бесплатно обучат на "хакеров"

Новости

Новак призвал соблюсти баланс интересов потребителей и производителей 17:33
Новый фильм Скорсезе может выйти на сервисах Apple или Netflix 17:33
В Заполярье осудили банду несовершеннолетних воров 17:27
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в апреле 17:25
Выздоровевшие от COVID-19 белорусы согласились стать донорами 17:24
Жительница Казани похитила троих детей и скрылась в Турции 17:23
В Перу найдены останки неизвестных приматов, пересекших океан на "плотах" 17:22
Набиуллина рассказала об уровне инфляции в стране 17:20
В Осетии у сотрудников правительства заподозрили коронавирус 17:18
Исследование: человек сам виноват в появлении новых смертоносных вирусов 17:17
В СИЗО 11 регионов введен режим особых условий 17:16
Тест на коронавирус можно будет сделать за 15-20 минут 17:15
Андрей Аршавин стал разносить продукты пожилым болельщикам "Зенита" 17:11
В чешском замке найдены жертвы ритуального убийства 17:11
Renault вынуждена брать кредиты, чтобы избежать национализации 17:08
Опубликованы самые детальные снимки внешнего слоя Солнца 17:07
Балтфлот получит гидрографическое судно "Яков Лапушкин" в 2022 году 17:00
Тайка Вайтити показал сценарий нового "Тора" с возвращением Тони Старка 16:59
В Татарстане ввели запрет на посещение кладбищ 16:48
Калининградца задержали в Москве за многомиллионное мошенничество 16:47
ФССП рекомендовала коллекторам отказаться от личных встреч с должниками 16:47
Сочинская таможня присоединится к Краснодарской 16:45
Попова: Сроки окончания пандемии коронавируса пока неизвестны 16:42
РФ представит в израильский суд отзыв на иск по Александровскому подворью 16:35
В Подмосковье ввели дополнительные выплаты для семей с детьми 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 16:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ростовских школьников бесплатно обучат на "хакеров"

Текст: Александр Гавриленко
Благотворительный фонд "Система" с 20 апреля открывает в Ростовской области бесплатные школы цифровых навыков "Лифт в будущее".
Фото: Артур Лебедев / ТАСС Фото: Артур Лебедев / ТАСС
Фото: Артур Лебедев / ТАСС

На этих курсах детям от 13 до 17 лет помогут освоить такие перспективные дисциплины, как, например, программирование на Python и основы микроэлектроники. Причем из-за коронавируса обучение начнется в дистанционном формате с небольшими группами по шесть человек.

Фото: Наталия Швабауэр/РГ
Что делать, если родителям и ученикам не нравятся онлайн уроки

Школа цифровых навыков - только первая ступень большого образовательного проекта "Лифт в будущее.3.0". Вообще программа включает в себя создание сети современных школ на базе региональных образовательных учреждений ("Школа"), формирование региональных образовательных кластеров на базе ведущих технических вузов ("Академия") и грантовую поддержку молодых ученых ("Наука").

"Мы хотим создать в регионах полноценную экосистему для подготовки высококвалифицированных инженеров в области микроэлектроники, от школы и до вступления в профессию", - сообщили в АО Агрохолдинг "СТЕПЬ", которое поддерживает проект.

Чтобы присоединиться к программе "Лифт в будущее. Школа", нужно до 1 мая оставить заявку на сайте проекта, предоставить данные об общей успеваемости и прикрепить мотивационное письмо "Почему я хочу учиться в школе цифровых навыков?". По планам организаторов, в этом году на программу "Лифт в будущее" запишутся 2400 детей из восьми регионов России.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле положительно оценили договоренности ОПЕК+
СФ предложит изменения в законодательство с учетом опыта борьбы с COVID-19
Тест на коронавирус можно будет сделать за 15-20 минут
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ