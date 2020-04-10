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10.04.2020 16:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сочинская таможня присоединится к Краснодарской

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

С 1 октября 2020 года в структуре таможенных органов Южного региона произойдут изменения. Сочинская таможня будет реорганизована путем присоединения к Краснодарской таможне. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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"Соответствующий приказ был подписан 27 марта текущего года руководителем ФТС России Владимиром Булавиным, - говорится в информации ведомства. - Решение принято в целях совершенствования структуры и повышения эффективности таможенных органов, расположенных в Южном федеральном округе".

Таким образом, четыре таможенных поста Сочинской таможни - Сочинский центральный, Аэропорт Сочи, ЖДПП Адлер и МАПП Адлер - будут переподчинены Краснодарской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности. При этом административные функции, связанные с совершением таможенных операций и проведении таможенного контроля, перейдут в ведение Краснодарской таможни.

"Предстоящее реформирование позволит более эффективно использовать ресурсы таможенных органов, повысит качество таможенного администрирования, - заверили в ведомстве. - Несмотря на то что с 1 октября регионы деятельности Краснодарской таможни расширятся, это не скажется на эффективности таможенного контроля и сроках таможенного оформления".

Кстати

В этом году Сочинской таможне исполнится 173 года. 4 мая 1847 года - новая историческая дата образования ведомства. Ранее Сочинская таможня отмечала свой день рождения 10 февраля. Однако исследователи архивных источников установили, что именно к середине ХIХ века относятся первые документальные подтверждения работы таможенных учреждений на Черноморском побережье.

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