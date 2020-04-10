В Адыгее принят региональный пакет мер по поддержке бизнеса

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал распоряжение об утверждении регионального Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год.

Документ предусматривает ряд мер господдержки для бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в распоряжении прописан перечень наиболее пострадавших отраслей экономики для оказания первоочередной адресной поддержки. Республиканский список включает все направления, определенные на федеральном уровне, а также дополнен некоторыми направлениями розничной торговли в специализированных магазинах: информационным и коммуникационным оборудованием; прочими бытовыми изделиями; прочими товарами (согласно ОКВЭД 2).

Согласно Плану, субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) будет предоставлена отсрочка платы за аренду республиканского и муниципального имущества. Собственники частных объектов недвижимости также обязаны предоставлять арендаторам отсрочку. В свою очередь, такие собственники получат налоговые льготы.

Кроме того, будут выдаваться льготные займы под 1 процент субъектам МСП в наиболее пострадавших отраслях экономики. По заявлениям предпринимателей возможны реструктуризация и отсрочка по предоставленным кредитам на шесть месяцев.

Для малых и средних предприятий будут продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам за I и II квартал 2020 года.

Для предпринимателей, зарегистрированных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, вводится нулевая ставка при применении упрощенной и патентной системы налогообложения.

"Мы понимаем, в каких сложных условиях находится сейчас бизнес-сообщество, особенно представители МСП. Есть федеральный пакет мер поддержки, утвержденный Правительством страны. На республиканском уровне также подготовлен и подписан мной План первоочередных мероприятий, в котором обозначены конкретные решения по стимулированию предпринимательской активности и повышению занятости населения. Более того, мы расширили направления деятельности, которым будет оказываться первоочередная поддержка", - прокомментировал глава Адыгеи.

Как известно, второго апреля 2020 года правительством РФ определены федеральные меры по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Накануне в ходе онлайн-совещания с членами правительства РФ и главами регионов президент России поручил в пятидневный срок разработать дополнительную программу поддержки бизнеса.