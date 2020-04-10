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10.04.2020 11:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Адыгее принят региональный пакет мер по поддержке бизнеса

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал распоряжение об утверждении регионального Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Документ предусматривает ряд мер господдержки для бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в распоряжении прописан перечень наиболее пострадавших отраслей экономики для оказания первоочередной адресной поддержки. Республиканский список включает все направления, определенные на федеральном уровне, а также дополнен некоторыми направлениями розничной торговли в специализированных магазинах: информационным и коммуникационным оборудованием; прочими бытовыми изделиями; прочими товарами (согласно ОКВЭД 2).

Фото: Алексей Гусев
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Согласно Плану, субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) будет предоставлена отсрочка платы за аренду республиканского и муниципального имущества. Собственники частных объектов недвижимости также обязаны предоставлять арендаторам отсрочку. В свою очередь, такие собственники получат налоговые льготы.

Кроме того, будут выдаваться льготные займы под 1 процент субъектам МСП в наиболее пострадавших отраслях экономики. По заявлениям предпринимателей возможны реструктуризация и отсрочка по предоставленным кредитам на шесть месяцев.

Для малых и средних предприятий будут продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам за I и II квартал 2020 года.

Для предпринимателей, зарегистрированных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, вводится нулевая ставка при применении упрощенной и патентной системы налогообложения.

"Мы понимаем, в каких сложных условиях находится сейчас бизнес-сообщество, особенно представители МСП. Есть федеральный пакет мер поддержки, утвержденный Правительством страны. На республиканском уровне также подготовлен и подписан мной План первоочередных мероприятий, в котором обозначены конкретные решения по стимулированию предпринимательской активности и повышению занятости населения. Более того, мы расширили направления деятельности, которым будет оказываться первоочередная поддержка", - прокомментировал глава Адыгеи.

Как известно, второго апреля 2020 года правительством РФ определены федеральные меры по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Накануне в ходе онлайн-совещания с членами правительства РФ и главами регионов президент России поручил в пятидневный срок разработать дополнительную программу поддержки бизнеса.

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