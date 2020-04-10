Новости

Умер актер из "Человеческой многоножки" и "Леккса" Дитер Лазер 11:29
Сканер на смартфонах и ноутбуках обманули, подделав отпечаток пальцев 11:25
Путин поручил организовать информцентр по ситуации с коронавирусом 11:23
В Казань самолетом из Китая доставили 5,8 миллионов медицинских масок 11:19
Появилось видео испытаний украинской ракеты "Нептун" 11:19
У 26-летней дочери солиста "На-На" Левкина диагностирован рак мозга 11:18
На оставившего Якутию без интернета мужчину завели дело 11:14
Звезды "Русского Радио" дадут серию живых концертов и проведут музыкальный марафон в благодарность медикам 11:12
В Горле Белого моря подводные археологи нашли 11 затонувших кораблей 11:12
На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом 11:11
Экипажи двух фрегатов ЧФ пройдут карантин в море у Севастополя 11:04
Советский Франкенштейн: микроавтобус, сделанный из "РАФа" и "Волги" 11:02
Первый канал покажет живые концерты звезд 11:01
Путин поручил компенсировать регионам лечение больных коронавирусом 10:57
Путин поручил дополнительно помочь людям пожилого возраста из-за COVID-19 10:55
На Урале МЧС подняли по тревоге из-за мужчины, жарившего шашлыки на балконе 10:50
В Керчи у супругов подтвердился COVID-19 после поездки в Таиланд 10:50
Малкин рассказал о катастрофической ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке 10:49
Отбывающий 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейн победил коронавирус 10:47
Житель Ульяновска застрелил родственника из-за спорной недвижимости 10:47
Названы опустевшие из-за самоизоляции станции МЦД 10:44
В Воронеже женщина пробралась в больницу с COVID под чужим именем 10:43
Около 80 процентов россиян перестали выходить на улицу из-за коронавируса 10:39
Межправсовет ЕАЭС пройдет в режиме видеоконференции 10:32
Уроженка Витебска признана лучшим европейским фотографом 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 10:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Керчи у супругов подтвердился COVID-19 после поездки в Таиланд

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

За последние сутки в Республике Крым выявили два случая заражения коронавирусной инфекцией. Речь идет о семейной паре из Керчи, которая в конце марта прибыла в Крым из Таиланда через Москву. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращения распространения COVID-19 сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Страница Николая Новака в Facebook
В Крыму вернувшимся из Греции морякам не дают сойти на берег

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что керчане с 8 по 27 марта отдыхали в Таиланде.

- 28 марта они прилетели в Москву, в аэропорт Шереметьево, а из Шереметьево - в Симферополь, - рассказала она. - Номер рейса и контактные лица установлены, подлежащие лица переданы под медицинское наблюдение.

По словам Пеньковской, 96-летний отец одного из инфицированных помещен в стационар одной из керченских клиник.

- Отдаленные контакты - 11 человек - установлены, им вручены соответствующие предписания, - пояснила глава управления.

Она отметила, что по прилете в аэропорт Симферополь керчане вместе с другими людьми воспользовались услугой частного таксиста.

- С ними в автомобиле, выехавшем из аэропорта около 11 часов 28 марта, ехали еще два человека, - рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора. - Один пассажир вышел на автостанции Старый Крым, вторая пассажирка, ехавшая с котом, - в Феодосии.

В Крыму протестируют медиков, контактировавших с больными COVID-19
В Крыму отправят на карантин всех прибывающих из Москвы и Петербурга

Таким образом, по словам Пеньковской, на сегодня в Крыму зарегистрировано 28 случаев заболевания.

- 22 завозных, в том числе 18 - из-за пределов границы РФ, восемь - семейные очаги, связанные с прибытием из Москвы и Московской области, - добавила она.

За прошедшие сутки в крымских лабораториях провели 386 тестов на коронавирус, из которых два оказались положительным.

По данным министра здравоохранения РК Игоря Чемоданова, под динамическим наблюдением медиков сейчас находятся 3139 человек, в том числе 36 человек - в стационаре. 12 уже человек выздоровели.

Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения
Захарова: Предложение США по Венесуэле не заслуживает серьезного ответа
В Чехии объяснили отказ передать памятник маршалу Коневу России
Страны ОПЕК+ сократят добычу на 10 млн баррелей в день
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ