В Керчи у супругов подтвердился COVID-19 после поездки в Таиланд

За последние сутки в Республике Крым выявили два случая заражения коронавирусной инфекцией. Речь идет о семейной паре из Керчи, которая в конце марта прибыла в Крым из Таиланда через Москву. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращения распространения COVID-19 сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская уточнила, что керчане с 8 по 27 марта отдыхали в Таиланде.

- 28 марта они прилетели в Москву, в аэропорт Шереметьево, а из Шереметьево - в Симферополь, - рассказала она. - Номер рейса и контактные лица установлены, подлежащие лица переданы под медицинское наблюдение.

По словам Пеньковской, 96-летний отец одного из инфицированных помещен в стационар одной из керченских клиник.

- Отдаленные контакты - 11 человек - установлены, им вручены соответствующие предписания, - пояснила глава управления.

Она отметила, что по прилете в аэропорт Симферополь керчане вместе с другими людьми воспользовались услугой частного таксиста.

- С ними в автомобиле, выехавшем из аэропорта около 11 часов 28 марта, ехали еще два человека, - рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора. - Один пассажир вышел на автостанции Старый Крым, вторая пассажирка, ехавшая с котом, - в Феодосии.

Таким образом, по словам Пеньковской, на сегодня в Крыму зарегистрировано 28 случаев заболевания.

- 22 завозных, в том числе 18 - из-за пределов границы РФ, восемь - семейные очаги, связанные с прибытием из Москвы и Московской области, - добавила она.

За прошедшие сутки в крымских лабораториях провели 386 тестов на коронавирус, из которых два оказались положительным.

По данным министра здравоохранения РК Игоря Чемоданова, под динамическим наблюдением медиков сейчас находятся 3139 человек, в том числе 36 человек - в стационаре. 12 уже человек выздоровели.