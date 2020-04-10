Крымский федуниверситет отменил студентам плату за общежития

Руководство Крымского федерального университета приняло решение отменить плату за проживание в общежитиях и коммунальные услуги для студентов, которые временно их покинули на период действия режима самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

- На дистанционное обучение мы перешли в середине марта, многие студенты уже тогда уехали из общежитий. В связи с этим мы решили не взимать плату с 1 марта у тех студентов, которые сейчас не проживают в общежитии, - пояснил и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев.

Если оплата за проживание в общежитии была внесена авансом, ее перенесут на последующий период. Если студенты, которые сейчас живут в общежитиях, решат выехать и напишут заявление, их тоже освободят от оплаты.

Всего в общежитиях КФУ проживают почти 6500 тысяч человек. Более 4500 студентов покинули общежития после введения дистанционного обучения и других мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

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