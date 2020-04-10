В Крыму при пожаре в жилом доме погибли два пенсионера

Главное следственное управление СК по Республике Крым начало процессуальную проверку по факту гибели двух пенсионеров при пожаре в пятиэтажном доме в селе Перово Симферопольского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Квартира на четвертом этаже загорелась сегодня около шести часов утра. После ликвидации пожара огнеборцы обнаружили внутри тела двух супругов - 72-летнего мужчины и 70-летней женщины, которые были зарегистрированы в этой квартире.

- Следователи-криминалисты СК с коллегами из полиции осмотрели квартиру и пришли к выводу, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.