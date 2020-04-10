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10.04.2020 21:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Текст: Лариса Ионова

Ростовская больница №6 не может принимать пациентов из-за выявленных нарушений эпидемиологической безопасности. Главврача лечебного учреждения привлекут к ответственности. Об этом сообщили "РГ" в полпредстве Президента России по Южному федеральному округу.

Фото: The Chinese disease prevention authority
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В рабочую группу по противодействию распространению коронавирусной инфекции полномочного представителя Президента РФ в ЮФО обратились пациенты терапевтического отделения городской больницы №6.

Они рассказали, что проходят там лечение от пневмонии со второго апреля. Однако вместе с ними в палате находилась пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию. Диагноз был подтвержден, однако лишь спустя три дня инфицированная женщина была переведена в специализированную больницу.

"К моменту обнаружения коронавируса в горбольнице на стационарном лечении находилось 52 пациента, - рассказали в пресс-службе полпредства. - После этого инцидента в лечебном учреждении был введен карантин для больных и для персонала, у всех взяты тесты на коронавирус".

Однако, по словам пациентов, им не оказывалась должная врачебная помощь, ординаторы работали без печаток. В больнице не соблюдались и другие санитарные нормы: не было одноразовой посуды, не велась уборка в палатах и туалетах, не проводилась дезинфекция.

Комиссия под руководством заместителя полномочного представителя Президента в ЮФО Леонида Беляка, в составе которой были и сотрудники Роспотребнадзора, провела проверку этих фактов.

- Были установлены нарушения требований биологической безопасности, способствующие внутрибольничному заражению опасной вирусной инфекцией сотрудников и пациентов больницы. Начиная с того, что штат не укомплектован и заканчивая такими серьезными нарушениями как отсутствие изоляции инфицированных пациентов от других. У медицинского персонала не было средств индивидуальной защиты, - отметил Беляк.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Кстати, как выяснилось, еще 31 марта больницу проверяли специалисты Роспотребнадзора, и предписывали устранить нарушения: в больнице не было даже минимального стандарта необходимого оборудования. Но главврач не предпринял никаких мер, чтобы исключить контакты пациентов между собой до получения результатов тестов.

По информации комиссии полпредства, 6-я больница не может принимать пациентов. Поставлен вопрос о привлечении руководителя лечебного учреждения к строгой дисциплинарной ответственности, материалы проверки направлены в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В администрации Ростова-на-Дону "РГ" сообщили, что в карантинный режим переведено только терапевтическое отделение. Остальных пациентов с внебольничной пневмонией принимает хирургический корпус больницы.

"С 24 апреля на территории больницы планируется развернуть госпиталь для приема пациентов с коронавирусной инфекцией", - отметила замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

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