В Ростове медикам подарили пять тысяч роз

Врачи, медсестры и другие сотрудницы поликлиники № 4 и Первой детской больницы Ростова-на-Дону получили необычный подарок - шикарные букеты роз и других цветов. Щедрыми романтиками оказалась местная сеть цветочных магазинов.

- В самый сложный и ответственный период изоляции доктора рискуют своим здоровьем и жизнью, чтобы спасти нас. А людям в трудной жизненной ситуации нужны положительные эмоции и радость. И самое малое, что мы можем сделать, - это подарить им пять тысяч цветов, - рассказал организатор акции Гаик Вирабян.

Однако решить организовать акцию и ее осуществить - это две большие разницы. Ведь весь регион переведен на самоизоляцию и попасть с улицы в больницу, даже с самыми благими намерениями, не получится.

Тогда на помощь меценатам пришли чиновники, которые с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора помогли доставить цветы до первых адресатов.

Опубликованный в социальных сетях фотоотчет об акции вызвал неоднозначную реакцию пользователей интернета. Многие обвинили романтиков в попытке хайпа и саморекламе, дескать, пытаются избавиться от скоропортящегося товара.

Следует признать, что в режиме самоизоляции цветочный бизнес Ростова-на-Дону понес огромные убытки. Розы, гвоздики и другие цветы закупаются заранее и большими партиями, а товар скоропортящийся.

- Менталитет местных жителей не предполагает покупку цветов через интернет. Им нужно посмотреть, потрогать руками и самостоятельно выбрать розы или тюльпаны. Возможно, в будущем положение изменится, но пока свыше 1500 ростовских флористов находятся на вынужденных каникулах, - пояснил один из волонтеров акции.

Тем не менее многие ростовчане решили поддержать акцию. К примеру, один индивидуальный предприниматель заявил о готовности одарить вместе с цветами ростовских медиков конфетами, а другой - тортами.

- Узнав о благородной акции, мы также решили присоединиться к ней, и тоже выделили 3000 роз, чтобы порадовать наших медиков, - сказал Гурген Аракелян.

Акция будет продолжаться и на следующей неделе цветы получат врачи других больниц мегаполиса.

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