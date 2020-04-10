В Ростове "РГ" организовала доставку газет в больницы и на заводы

"Российская газета" даже в условиях всеобщей самоизоляции продолжает активную работу. Журналисты Ростовского филиала "РГ" лично развозят тираж газеты в больницы, врачам и пациентам, волонтерам и на работающие предприятия, чтобы поддержать дух людей в непростое время и донести новости из самых компетентных источников.

Чтобы донские медики, на которых легла повышенная нагрузка, оставались в курсе происходящего, а пациенты не скучали в режиме карантина, машина со ста экземплярами свежего номера газеты, еще пахнущего типографской краской, отправилась по уже сложившейся доброй традиции в больницу скорой медицинской помощи. Так как сейчас больница, в которой на лечении находятся около восьми сотен больных, закрыта на карантин, посетителей в нее не пускают. Главврач вместе с заместителем вышли ко входу с соблюдением всех мер предосторожности.

- "Российскую газету" у нас читают и врачи, и пациенты. И со страниц этого флагмана средств массовой информации узнают о принятии новых нормативно-правовых документов, новости, актуальную информацию о новых технологиях в медицине, о работе российских больниц и врачей сегодня, в том числе и о малоинвазивных операциях и современных методиках, применяемых у нас, - доволен главный врач БСМП Ростова Александр Пономарев. - Ну и, конечно, "РГ" рассказывает достоверную информацию о ситуации с коронавирусом, что очень важно и для нас, медработников, и для всех остальных.

Фото: Тагир Раджавов/РГ

Больные не скрывают радости: сегодня для них газета это как глоток свежего воздуха. Ведь на прогулку не выйдешь, соцсети заполонили фейковые новости, телевизоры есть далеко не в каждой палате. Поэтому появление "РГ" в отделении вызывает, прямо скажем, ажиотаж.

Волонтеры центра помощи пожилым и маломобильным людям во время пандемии, организованного донским ОНФ, также не скрывают радости "Российской газете". В штабе задействовано более трехсот молодых добровольцев, но в резерве уже свыше тысячи горожан, готовых протянуть руку помощи в любой момент.

Одни принимают обращения на "горячей линии", другие отправляются за покупками и доставляют заказы. Теперь вместе с заказом по домам ростовчан отправилась и газета.

- Ежедневно к нам приходит 200-300 сигналов от людей, нуждающихся в помощи. Всего с 20 марта по 9 апреля обработано 1453 заявки. Мы стараемся закупать продукты и лекарства в таком количестве, чтобы их человеку хватало на две-три недели. Но если что-то экстренно понадобится, эта проблема также будет решена, - говорит координатор по работе со СМИ Общероссийского народного фронта в Ростовской области Вероника Лисица.

К слову, свежему номеру "РГ" пенсионеры радовались не меньше, чем буханке хлеба.

"Российская газета" решила поддержать донские предприятия, которые продолжают работу в непростой период самоизоляции и карантинных мер. 150 экземпляров доставлено в Ассо-циацию металлообрабатывающих предприятий. А уже из офиса Ассоциации газета ушла в заводские цеха, которые не остановили работу. Там свежие номера "РГ" читают уже сейчас. Разумеется, передача и дальнейшее распространение газеты происходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Стоит отметить, что это не разовая акция. Ростовский филиал будет привозить газету для предприятий-членов Ассоциации транспортом редакции дважды в неделю - во вторник и пятницу. Акция запланирована на весь апрель. Таким образом сотрудники и рабочие донских заводов не будут испытывать информационного голода даже на рабочем месте. А обладая проверенной и достоверной информацией, можно спокойно трудиться, не отвлекаясь на фейки. Читают "РГ" и на "Ростсельмаше". 25 экземпляров будут доставляться регулярно и туда.

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