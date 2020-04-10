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10.04.2020 19:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи во двор многоэтажки неизвестный выбросил муляж гранаты

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На улице Крымской Центрального района Сочи во дворе жилого дома был обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Кубани, прибывшие на место взрывотехники ОМОН Сочи установили, что это муляж в виде гранаты. Опасности он не представлял. Находку передали сотрудникам полиции.

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В Сети появились видеокадры, на которых видно, что площадку около дома оцепили, затем сюда подъехала пожарная машина. По мнению местных жителей, муляж гранаты выбросил из окна жилого дома во двор ребенок, который мог остаться без надзора родителей.

А несколько дней назад на улице Пирогова Центрального района Сочи водитель мусоровоза при сборе обнаружил в контейнере мину времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место специалисты группы разминирования ОМОН Сочи ГУ Росгвардии по региону после обследования боеприпаса перевезли его в безопасное место и уничтожили.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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