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10.04.2020 19:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Армия зачистит от COVID-19 дороги на юге России и Кавказе

Текст: Николай Грищенко

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты проведут дезинфекцию дорог и зданий на юге России и Северном Кавказе.

Работы по специальной обработке пройдут в 53 гарнизонах. Всего предстоит провести обеззараживание более пяти тысяч зданий и порядка 100 тысяч квадратных метров прилегающих к ним дорог.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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В санитарной обработке, как сообщает пресс-служба ЮВО, примут участие 1200 солдат и офицеров, а также 300 единиц техники. В том числе, автоматические разливочные станции АРС-14, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, поливочные и пожарные машины АПКМ.

В Абхазии на территории российской военной базы оперативно развернут полевой пневмокаркасный госпиталь на 200 мест. Он оснащен современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. На контрольно-пропускном пункте базы установлены пункты термометрии и дезинфекционной обработки техники.

Кроме того, решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова сформированы резервные батальоны для специальной обработки местности и техники.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье ЮФО СКФО Распространение коронавируса COVID-19

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