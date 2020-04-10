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10.04.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Что делать, если родителям и ученикам не нравятся онлайн уроки

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Первый контакт с учениками по скайпу происходит в 8.00, последний - в 23.30. Сегодня работа у педагогов в онлайн заканчивается далеко за полночь. Нагрузка увеличилась в два раза. Тяжело. В этом я сама убедилась, проведя один день с педагогом на дистанте - учителем русского языка и литературы. Но и родителям хлопот прибавилось.
Фото: Наталия Швабауэр/РГ Фото: Наталия Швабауэр/РГ
Фото: Наталия Швабауэр/РГ

У Елены Валерьевны три пятых класса, один седьмой и два десятых. За три дня она получила 258 сообщений от учеников!

- Я встаю в 6.00, - рассказала учительница о своем расписании. - Полчаса-час на домашнее хозяйство. В 7.00 сажусь проверять то, что не успела вчера вечером. В 8.00 выкладываю новое задание. А дальше - карусель до глубокой ночи: адаптация учебных планов, проверки, миллионы родительских вопросов из серии: "А почему не грузится?", "А когда оцените работу моего ребенка?".

- То есть работы прибавилось?

- Нагрузка выросла вдвое, - говорит учительница и объясняет. - Подчеркнуть красной пастой в тетради и написать комментарий гораздо быстрее, чем печатать: "Упражнение № 295 - не выделил главные члены, № 296 - союз в сложном предложении запятой на части делить нельзя" и прочее. Администрация школы поставила нам задачу каждый день выкладывать задание по расписанию, проверка в 5-6 классах - к каждому уроку, в 7-9-х - через урок. Чтобы сэкономить время, некоторым ребятам просто записываю на телефон разбор ошибок и кидаю в вотсап.

Фото: iStock
Создана онлайн-тетрадь для школьников и учителей

- А что же, - интересуюсь я, - рекомендованные электронные ресурсы - есть от них польза педагогу?

- Решили сначала остановиться на "Российской электронной школе". Но уже пятого апреля вечером этот ресурс завис, а шестого апреля на него было просто не зайти, - рассказывает Елена. - Но у нас директор еще в прошлом году купила программу NetSchool. По сути, это локальная сеть, в ней сидят только те, кто относится к нашей школе. Поэтому у нас сегодня нет таких проблем, как у тех, кто пользуется "Сетевым городом" или "Дневник.ру".

- А другие ресурсы?

- На "Учи.ру" нет предмета "русский язык", поэтому он мне не пригодился. К тому же там можно сделать только 20 бесплатных заданий. Для начальной школы мне больше нравится Akbooks.ru: там интерактивные учебники и рабочие тетради. Серьезный минус - зависание.

- И как выкручиваетесь?

- Многие учителя стараются встать пораньше и выложить задания в Сеть - больше шансов, что их увидят. На сайте "Инфоурок" я зарегистрирована, но не нравится, что там постоянно навязывают платные услуги. На мой взгляд, одна из самых полезных платформ - "Решу ГИА". Разработчик недавно писал, что у него есть возможность нарастить мощности. Было бы очень хорошо.

Фото: iStock
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- Какие проблемы всплыли за первые дни всеобщего дистанта?

- Ключевая - зависают платформы. Тебя неожиданно выкидывает, а информация не сохраняется: отправленные письма, решенные задачи. Ребенок начинает нервничать, нажимает что-то не то.

- Говорят, программы еще и глючат?

- Действительно, технических глюков много. Видно, что составляли тесты программисты, не вникая в суть предметов. Например, робот просит проанализировать текст и ответить на вопрос. Ответ содержится, в первом предложении. Но система его оценивает как неверный! Напишешь вместо "1240" "1240 г." - получишь ноль баллов. Или на первом этапе теста тебя выбрасывают из браузера и пишут: "Вы выполнили всего один пункт, оценка "2". Я стараюсь не брать предустановленные задания, разрабатываю сама, чтобы ребята не могли списать с сайтов ГДЗ (готовые домашние задания).

Слушаю Елену Валерьевну и "включаю" родителя. В последние дни паблики просто распухли от родительского возмущения: видеоуроки скучные, умереть можно, зачем столько задают, почему мы работаем за учителей? Признаться, я еще недавно была в числе недовольных, но откровенный разговор с учителем заставил устыдиться своих мыслей.

- Люди хайпуют, выплескивают эмоции и не думают, как неприятно читать такие вещи, - говорит учитель. - Уважаемые родители, мы все с вами в одной лодке! К такому резкому и массовому переходу на дистанционное обучение никто не был готов. Постепенно привыкнем, отладим, очень мало времени еще прошло, чтобы делать выводы.

- А что делать, если родителям и ученикам не нравятся видеоуроки их педагога?

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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- Откройте ютуб и найдите альтернативу. У нас на филфаке была риторика, мы даже ролики записывали, а математиков и биологов вряд ли учили, как вести себя перед камерой. Поэтому претензии по поводу умирающего голоса и "незажигательных тем" по меньшей мере неэтичны. В конце концов, надо понимать, что ваш ребенок в классе - не единственный. Кто-то схватывает на лету, а кому-то надо десять раз разжевать. Моя дочь слушает с удовольствием лекции по обществознанию, русскому, литературе.

- А ты была готова к онлайн?

- Технически к этому формату я готова (установила видео- и аудиоредактор), но пока не вижу в них необходимости. В 5-х классах, например, идет повторение пройденного. Да и наслышана от коллег о проблемах: во время видеоконференций часто "рвется" то картинка, то звук, сложно контролировать, чем занят каждый из 30 человек в классе. Речь не про старших, там с самоорганизацией порядок, а про среднее звено, 11-14 лет.

- Но согласись, задания школьникам стали объемнее!

- Давайте отделим мух от котлет. Раньше ребенок шел в школу, где вместе с учителем изучал материал, выполнял 1-3 упражнения. Вернувшись домой, закреплял еще 1-2. Учебные планы никуда не делись, материал четвертой четверти надо пройти. Да, ребенок теперь большую часть информации добывает сам. Это заведомо дольше, зато лучше закрепляется в памяти.

Расстаемся мы с Еленой Валерьевной, когда уже стемнело.

Фото: Мария Ленц / Комсомольская Правда
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- Ждешь роста успеваемости, ведь родители сидят дома и подсказывают? - задаю вопрос с подковыркой.

- Честно? Нет. Почему-то многие считают, что плохая учеба ребенка должно волновать в первую очередь учителей, а не самих родителей. Дескать, учителя должны учить, а мое дело - накормить и одеть.

Надо ли покупать компьютер

Недавно минобр Свердловской области отчитался о закупке 400 модемов для преподавателей и 11 тысяч сим-карт с безлимитным трафиком для учеников. Еще пообещали планшеты и нетбуки.

Елена Валерьевна как раз работает в обычной школе, где достаточно семей со скромным достатком. Может быть, кому-то из них достался гаджет в аренду?

Оказалось, что информацию о нуждающихся действительно собрали, еще 30 марта. Но семиклассникам Елены планшеты не достались. Говорят, их отправили прежде всего в удаленные населенные пункты. А в Екатеринбурге почти у всех есть смартфоны.

"То, что родители подписывают заявление и обязуются обеспечить ребенка интернетом, вовсе не означает, что они должны купить компьютер, поясняет Елена Валерьевна. - Достаточно смартфона в семье, чтобы иметь доступ к "Сетевому городу" или сайту школы и получать там задания. Отчитываться - по электронной почте, в мессенджере".

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